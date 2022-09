La llorona del 26 de septiembre de 2022

CAJETÓN

Ahora que ya se tiene el informe de la OIT, la vaina buena es sentar a las partes a dialogar y ponerse de acuerdo. Hay presiones de cada parte, porque cada quien quiere proteger su cuota. ¡Ajoooo!

MENSAJE

El mensaje de un asegurado es que quienes se sienten a dialogar, por favor lleguen a acuerdos sobre los asegurados y que lo último sean los intereses de cada grupo. Que piensen en el bienestar de los viejos en lugar de que los pongan a pasar más trabajo. ¿Será factible la misión?

ENTRE ÑAMES

Dice el ex ministro José Antonio Domínguez, que Cachaza lo quería convencer para que no atacara a la empresa Odebrecht y “a eso sí le respondí: Es una empresa corrupta, yo no voy a salir ni a defenderla ni a quedarme callado, yo diré lo que pueda decir en beneficio de nuestro país”. ¡Cara...mbola!

NO LOS INVITEN

Con lo que dijo el hijo del finado Dominwá, mejor no lo inviten donde está Cachaza, porque se forma la ponchera. ¡Ave María purísima!

DE TEMER

Hay una teoría de que el candidato que asesinaron, fue víctima de otro que también aspira a ser político. Que lo mandó a pelar. ¡Mi madre!

PONCHERA

La que está en vaina es la Unión Europea. Primero fueron los ingleses que se salieron con el Brexit; ahora son los italianos que empezaron el camino al elegir la ultra derecha. Ya quitaron la bandera de la Unión Europea y subieron la de Italia. ¿Y las listas?

AUDIENCIA

Mañana será la audiencia sobre la apelación contra la expulsión y revocatoria de mandato de los 15 diputados rebeldes de CD. Dicen que lo que salga de allí definirá una propuesta presidencial. ¡Ajoooo!

¿LO TUMBARON?

Ayer corrió como pólvora que al que tumbaron fue al presidente chino Xi Jinping. Dice que a la cúpula del Partido Comunista no les gustó cómo estaba manejando la vaina. ¡Cara...mbola!

LO SUMAN

Gerardo Solís, contralor de Panamá, resultó electo por votación unánime como miembro del Consejo Directivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), en la XXXI Asamblea General Ordinaria.

PANAMÁ SEDE

Dice que Panamá, durante la misma jornada de la OLACEFS, también fue electa por los líderes de fiscalización de Latinoamérica y el Caribe como sede oficial de la XXXIII Asamblea General Ordinaria a celebrarse en el 2024.

QUE ME PARTA UN RAYO

Dice Fonseca Mora: La Corte ha dicho que las actuaciones usuales de los abogados no pueden ser considerados delitos. “Nosotros sólo hicimos lo que hacen todos los abogados en Panamá: constituir y mantener sociedades anónimas en el caso Papeles de Panamá. No entendemos ni se nos ha explicado ¿dónde está el delito?”. ¡Cosa más grande, chico!

TRAICIÓN INCOMPRENSIBLE

Me mandan esto: A pesar de que el decano de Comunicación de la UP le subió sustancialmente el salario a la Liliputiense, se supo que esta cometió infidencias para entregar datos confidenciales (emails y celulares) de profesores al candidato opositor Mr. Hamburguesa. Un caso de deslealtad en grado sumo, digna de Ripley.