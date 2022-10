La llorona del 1 de octubre de 2022

RESPIRITO

El GobierNito ya recibió la luz verde para meterle 60 melones a la deuda que mantiene con las empresas que distribuyen el tanque de gas de 25 libras que está subsidiado. Las empresas distribuidoras habían pegado el grito al cielo por la enorme deuda.

EN EL 'RING'

Parece que la disputa entre Juan Diego y el vicepresidente comienza a tomar ribetes de pelea de campeonato mundial. Me soplaron que al chico de San Miguelito no le gustó que Gaby lo rofeara frente a sus colegas, y que para no quedarse corto, soltó su artillería en redes sociales. ¡Ya compré millo y soda para ver el pleito!

EL INFORME

El informe más reciente del Tesoro estadounidense confirma que dos subsidiarias del banco francés Credit Agricole, localizadas en Suiza y en Mónaco, fueron multadas con 720 mil melones y 402 mil melones, respectivamente, por violaciones a las sanciones contra Cuba, Siria, Sudán e Irán al permitir que 28 ciudadanos usaran el sistema de banca estadounidense para mover fondos. ¡Y Panamá, en las listas!

ALLANAMIENTO

Reporta el diario inglés The Guardian, que el 21 de septiembre de este año, autoridades alemanas allanaron diferentes propiedades del oligarca ruso y aliado de Putin Alisher Usmanov, por sospecha de lavado de dinero y violación de sanciones europeas por la guerra en Ucrania.

CURIOSÍSIMO

Lo curioso es que Usmanov residía en Alemania desde 2014, es decir, si Putin no invade Ucrania, los alemanes ni se preocupan por el origen de la fortuna de este caballero y estaría campante en sus mansiones en Tegernsee, Hamburgo, entre otras. ¡Y, aún así, Alemania tiene el descaro de legislar contra Panamá. Hay que ser caradura!

DESGUAZADERO CONTAMINANTE

Un reconocido abogado ambientalista denunció el daño que está ocasionando un desguazadero ilegal en pleno centro de la ciudad de Colón. ¿Dónde están las autoridades colonenses y Michael? ¿Ya salió el video promocionando la provincia desde este desguazadero?

DESGUAZADERO CONTAMINANTE II

Me soplan desde C3, que ni gremios ni cierra calles, menos autoridades han dicho algo sobre este desguazadero ilegal. ¿Será que nadie está caminando por el paseo marino de Colón o se hacen los ciegos?

TRAPITOS

Me mandan esto: “Demandas van demandas vienen contra todos los de la comisión evaluadora que pretenden excluir a la Lic en ICS del Imelcf... Ojo con todos los currículistas empíricos camuflajeados de jefes”. ¡Mejeto!

COLAPSO

Dice alguien que el Registro Público de Panamá está colapsando con el número masivo de renuncias de agente residente, disoluciones de sociedades y redomiciliaciones a otros países, y muchas renuncias son de sociedades locales. Ahora somos víctimas de querer ser mas papistas que el Papa en debida diligencia, control de directores y registros contables.

TRISTE REALIDAD

Y esas renuncias crearán un problema jurídico de atención en los juzgados colapsándolos, ya que están sin personal, sin edificio propio y sin capacidad de atender esta nueva realidad. ¡Nosotros mismos estamos destruyendo Panamá!

HASTA LUEGO

El legendario pelotero panameño Héctor López falleció en Tampa, Florida, a los 93 años de edad. López vistió el uniforme de los Yankees y fue el segundo panameño en debutar en las Grandes Ligas.