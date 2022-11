La llorona del 14 de noviembre de 2022

OBEDIENCIA DEBIDA

Circula un video de un policía retirado en el que denuncia que los policías están siendo obligados a depositar 25 dólares para la Teletón. Y lo peor es que la tienen que depositar en la Caja de Ahorros, en la cuenta 1700200681, a nombre de dos sub comisionados, un Pablo y una Mendoza.

OBEDIENCIA DEBIDA II

Y como si fuera poco, el denunciante dice que ahora a los policías son obligados a vender rifas y hacer otras donaciones y quien no obedezca, ya sabe a lo que se atiene. ¿Qué pasó con esto?

MEDIO AMBIENTE

Hoy se realiza en Panamá la Conferencia de las Partes (CoP19) de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Esperemos que tomen medidas con el contrabando de cocobolo.

FIESTA BERRACA

Dice que Ludiela se tiró una fiesta muy berraca en David, Chiriquí, para conmemorar el Día del Periodista. Que el homenajeado principal fue el profesor Fabián Cubilla, una leyenda en la enseñanza del periodismo en Chiriquí. El decano de la Unachi, Rodrigo Serrano estaba también muy contento, porque la Casa de la Cultura estaba llena a reventar. ¡Ataja!

FIESTA BERRACA II

Pero si de fiesta se trata, en la sede del Parlatino, Griselda Melo se tiró también una gala que parecía de los óscares. Los colegas se presentaron muy ataviados y disfrutaron de una velada donde hubo desde conjunto típico, hasta una exhibición de los dragones chinos. ¡Aplausos!

CÁMARAS, LUCES, ACCIÓN

Y los Tres Mosqueteros del TE van a hablar hoy del app de la discordia. No se sabe mucho de lo que dirán. Yo quiero saber si hubo firmas chimbas o no. ¡Ajoooo!

ENFERMA

Me contaron de las oficinas de Diablo que Vielka, la de RRHH, fue intervenida quirúrgicamente, y que ya tiene tres semanas de no ir a su oficina. El que se está afilando para treparse en el potro es el ser conocido como "el guarachero de Costa del Este". Pero me dicen que "Medio Metro" ya tiene a su ungido para el cargo.

ENFERMA II

Lo que también me aseguró mi paciero de la AMP es que a la señora le recomendaron dejar el plumero con todo y guardaespaldas, porque su salud está en serio peligro. Más de uno tiene las velas prendidas a todos los santos, para que la tristemente célebre señora no regrese más a la institución marítima.

ABSURDO

En redes sociales, aparece el video de un agente de tránsito aplicando una multa a un conductor de taxi, quien transportaba pasajeros en estado etílico. Cuando el taxista preguntó el por qué de la infracción, obtuvo esta respuesta: "llevas borrachos en tu carro". Sinceramente, es lo más absurdo que he escuchado en mi vida como conductor.

ABSURDO II

Ahora bien, el conductor no estaba ebrio, los que sí lo estaban eran sus pasajeros. Con este precedente. Los que van a tener que pelar el ojo con quienes llevan en sus vehículos, son los que sirven en las plataformas como Uber, y hasta el llamado conductor designado. O que el borracho coja su carro, maneje y produzca un accidente que podría ser mortal.

HUECOS

Le mandan a decir a Sabonge que en calle 50, desde la Justo Arosemena hasta el semáforo del Santuario, hay una cantidad de huecos espantosos. ¿Que cuándo van a ir a reparar esa vía?