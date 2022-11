La llorona del 22 de noviembre de 2022

COMIDILLA

Me informan de tremendo desorden que hay en el Seniaf de Veraguas-Coclé. Relaciones extramaritales que fijan intereses, desorden económico y presupuestario; mal uso de los recursos para las tareas, y quienes están menos seguros son la familia y los menores. ¡Bárbaro!

COMIDILLA II

Secretarías con mandos absolutos por las relaciones con el jefe; personas privilegiadas en el proceso de adopción por órdenes desde la capital; encierros en las oficinas y cuanta diablura más. Hay que poner orden, antes de que la cuestión explote. ¡Santo!

A LA CALLE

La carretera de Santiago de Veraguas a Santa Fe está hecha una etcétera. Ayer hubo protestas en San Francisco de la Montaña. Les prometieron arreglarla. ¡Vamos a ver la ola marina, vamos a ver la vuelta que da!

ISLA GALETA

Después de más de un año, todavía no se sabe qué o quién causó el derrame de petróleo en isla Galeta, que produjo un serio daño al ecosistema del lugar. La AMP ha negado el acceso a los informes técnicos, y se ha dedicado a teorizar sobre lo ocurrido.

ISLA GALETA

Toda esta situación se da bajo el oscuro interés de Medio Metro, que ha autorizado pagos por $9,5 melones para la limpieza en las islas Taboga y Galeta, de sendos derrames inexplicables, cuyos informes se mantienen bajo un férreo y sospechoso hermetismo.

BLACK FRIDAY

Pensé que lo del fin de semana de ofertas había sido en septiembre, pero ahora resulta que habrá “black friday”, aprovechando que el lunes es día de fiesta nacional. Una nueva oportunidad para mover el comercio y la economía, iniciando además el período de fin de año.

EL NO FÚTBOL

Alguien que sabe de este deporte me envió esto: “es absurdo que en el Mundial de Catar se penalice con una tarjeta amarilla al capitán de un equipo que lleve el brazalete multicolor, o sea, inclusivo. No es una acción antideportiva, ni está al margen del reglamento de juego. Sencillamente, se premia una absurda creencia por encima de la realidad de nuestros tiempos”.

EQUIVOCACIÓN

Según una docente universitaria, en Panamá no paga ser honesto. Me parece que esta persona no ha caminado por las calles, o no se monta en el Metro. La honestidad, además de no robar, implica mostrar respeto hacia los demás. Y es irrespetuoso decir que en Panamá no paga ser honesto.

CUIDADO CON LA BRUJA

Dice un padre de familia que lo sucedido en una escuela de Paitilla y el KO a una docente en Chiriquí, se agudizaran con las paralizaciones de clases por cualquier motivo. Existe el riesgo de que los estudiantes también empiecen a rebelarse porque será difícil entrar a la universidad. ¡Ojo con ese tema!

TRASPASO

Dice que las 46 bibliotecas públicas en todo el país que están bajo la administración de Ministerio de Educación, pasarán al Ministerio de Cultura, como parte del patrimonio de esta entidad.

NUEVOS MÉDICOS

Dice que hoy en el Santo Tomás será la ceremonia de graduación de una nueva generación de 31 médicos, quienes recibirán el diploma que los acredita como médicos especialistas y subespecialistas. ¡Aplausos!

GANADORES

Salma Gómez Morales, del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, ganó el primer lugar del Concurso Nacional de Oratoria. En segundo lugar quedó Abigail Betegón, del colegio bilingüe Eben Ezer, de Colón y el tercer lugar recayó en Alexis Suira, del colegio Pablo Emilio Corsen, de Chiriquí. ¡Felicidades!