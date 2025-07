LA VISITA

Me cuenta una abogada que solicitó a la Defensoría del Pueblo el informe de derechos humanos sobre Bocas del Toro y la llamaron para decirle que no podían entregarlo por “confidencialidad”. ¿Cómo así, un informe de derechos humanos confidencial?

Me escribe un ciudadano para decirme que la Policía Nacional debe cambiar su lema de Dios y Patria a Dios y Sin Alma, porque con eso de estar arrestando reymundo y todo el mundo, como a la joven representante de Tocumen, por problemas que deben resolver las autoridades civiles, eso es no tener alma.

Con el lío que se formó en Tocumen por la falta de agua, por allí alguien escribió en redes sociales que a Rutilio hay que aplicarle la máxima que el gobierno paso firme usó para los docentes: el que no trabaja no cobra, porque si no hay agua es porque en el Idaan no están trabajando.