La llorona del 23 de noviembre de 2022

DIRECTO A LA YUGULAR

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció que los registros que contienen los datos personales de los “beneficiarios reales” de empresas y accesibles al público en general infringen los derechos fundamentales.

COMENTARIOS

Dice el Fulo Linares que si nuestras autoridades panameñas tienen un ápice de dignidad nacional y de respeto a nuestras libertades ciudadanas, deben proceder de inmediato a derogar la ley que crea el Registro Único de Beneficiarios, y rechazar por ahí mismo el proyecto de ley que busca crear la extinción de dominio que es otro abuso flagrante al derecho de propiedad y de presunción de inocencia.

LA VOTACIÓN

Hoy en la asamblea general de la ONU se realizará una votación para que sea este organismo y no la OCDE la que regule la transparencia fiscal, acabando con el reinado de dicho organismo. Sería el colmo que Panamá vote en contra del derecho internacional.

EN VENTA

Me cuentan que La Doña ha puesto en venta algunas de sus fincas, entre ellas la cafetera. Chuzo, voy a sacar mis cuentas a ver si quedo dueño de esas tierras.

INEFICIENCIA

Me mandan esto: Hace unas semanas se hizo el concurso para los estudiantes que ya debían hacer el internado. Una chica que obtuvo el puesto No. 17, el promedio más alto en los exámenes de casi 500 estudiantes, no podrá hacer su internado en 2023 porque no hay cupo para tanta gente y están atrasados con grupos de años anteriores.

INEFICIENCIA II

Dicen que eso significa que decenas de jóvenes de medicina listos para el internado quedarán, durante 2023, perdiendo el tiempo en su profesión, porque los responsables no han podido organizar esto de mejor manera. Estos muchachos van a estar terminando casi a los 30 años.

RECONOCIMIENTO

El pasado 16 de noviembre, “Día del Criminólogo”, la Universidad Interamericana de Panamá le otorgó al magíster Luis Carlos Samudio un reconocimiento por la labor que viene desarrollando en la carrera de criminología en ese centro de estudios superiores. ¡Aplausos!

RECONOCIMIENTO II

El docente magister Garry Geneteau va a participar como investigador en Global Journal, además como profesor de periodismo. ¡Más bien!

BOLO EN PATINES

Me mandan a decir que en círculos populares e independientes la figura del magnate chiricano Bolo Flores y su estilo “duro” y opiniones sin filtro le han ganado muchas simpatías. ¿Será este el outsider a lo Bukele de 2024? ¡Ajooo!

CONGRESO EN CANCILLERÍA

La Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá celebra el sexto Congreso de Derecho Internacional Público, donde se le rinde homenaje a la memoria del excanciller Julio Linares. Excelente labor del Dr Hernando Joaquín Franco y su equipo para poner el talento al servicio del Estado panameño. ¡Enhorabuena!

A CUIDARSE

Parece que la población sigue sin entender que la covid-19 no se ha ido. Los casos van en aumento, mientras que las aglomeraciones no cesan. Si bien no parecemos estar en una situación tan complicada, lo mejor es estar prevenidos para que el bichito endemoniao no nos joda. La positividad está en 15%. ¡Ay padre!

SORPRESA

Arabia Saudita, que el 10 de noviembre empató 1-1 ante Panamá, le ganó 2-1 a la Argentina en el Mundial de Catar. El resultado no dice qué tanto crecieron futbolísticamente los árabes, sino qué tan bien sparring han resultado los nuestros. Cosas del fútbol moderno.

MORA INJUSTIFICABLE

Me dicen que a Secundino, sin justificación, se le acumulan los expedientes en el Tribunal de Liquidación. No ha entendido el nuevo estilo en la Corte y piensa que su lealtad a Fábrega, Ayú y De León todavía podrán salvarlo. Y la pregunta es: ¿qué buscará Mendieta al engavetarlos? ¿Qué habrá que entregar?