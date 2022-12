La llorona del 21 de diciembre de 2022

¿CEDER?, NI LOCO

Blandoncito dijo que no va a cederle a Rómulo la cabeza de una alianza si en agosto de 2023 está arriba de las encuestas. El hombre dice que trabaja por su candidatura, que no se afilen poniéndolo de segundón. ¡Ataja!

LA CAMPAÑA

Lo que se viene fuerte es la campaña interna del Disco Compacto, porque los de Rómulo alegan que el salto de Alaín es el preludio de otros saltos, pero los de Yanibel dicen que ni lo sueñen, que al que van a mandar a sembrar pepita de marañón es a los romulistas. ¡Santa cachimba!

CALCULADOR

Lo que me dicen es que Alaín se fue para donde El Loco, porque lo que busca es que en el Disco Compacto postulen al hijo. La vaina es que ya le leyeron los cálculos. ¡Cara...mbola!

SE PISAN

Y por los lados de las firmas de los de la libre postulación, los que van cabeza con cabeza son Quirós y Carreira. Ambos están a un tris de lograr las mínimas, Quirós con 39,054 y Carreira con 38,934. Se necesitan 39,712 firmas para estar en el 2 por ciento, aunque están obligados a seguir recogiendo.

POR POQUITO

Dice que los jugadores de la selección argentina, cuando llegaron al aeropuerto los montaron en un bus descapotables, pero por poquito los cables de alta tensión causan una tragedia, ya que tuvieron que jugárselas agachándose, para no ser tocados. ¡Mi madre!

TIKI, TAKE

Lo que está cogiendo color ferroso es la polémica entre la Minera y el GobierNito. Parece que los negociadores de la mina no se tomaban en serio las acciones de Nito y le mandaron a decir que en 10 días pongan en marcha un plan. ¡Santa cachimba!

NO SOY YO

Me manda a decir el ex subdirector de la Policía en la época de Miranda que su hermano Eric Muñoz, no es parte del proceso penal de tráfico de migrantes; que no le han imputado cargos ni ha sido detenido en la operación que se efectuó para detener la banda.

ARREBATA'O

El que anda arrebata'o es el bichito endemonia'o, que en la última semana se llevó a 12 personas y picó a otras 4,990. ¡Santo cielo!

OTRA VACUNA

Ahora dicen que están fabricando la madre de las vacunas, que sí va a contener el bichito endemonia'o y toda su descendencia. ¿Será?

HIPOCRESÍA

Todos los medios europeos están informando sobre la trama de coimas de Catar -denominada Catargate- con los diputados del Parlamento de la UE. Los diputados están "horrorizados" de que esto haya sucedido. Lo increíble es que en noviembre de este mismo año, dicho Parlamento exigía y cuestionaba a FIFA por llevar el mundial a Catar. ¡Pero Panamá en las listas de colores!

SE SACUDEN

A propósito de la vice del Parlamento Europeo que la tienen detenida y a quien le encontraron un montón de maná. La gente de Bladex dice que ellos no tienen relación con la eurodiputada y mucho menos le han abierto cuentas en ese banco. A otro con ese hueso. ¡Ajoooo!

NUEVA LEY

Hoy sancionan la nueva Ley de la abogacía, un gran legado para los nuevos abogados después de 38 años de vigencia de la actual Ley. Se ganó un poroto Juan Carlos Araúz por su dedicación y esfuerzo. ¡Aplausos!

A CELEBRAR

El embajador de Argentina y Panamá, Marcelo Lucco, se va hoy para Guararé, a celebrar el tricampeonato mundial de fútbol, que logró el domingo la selección albiceleste. Dice que agradecerá en persona todo el apoyo dado por los guarareños al equipo de Lionel Messi y compañía.