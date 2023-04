La llorona del 22 de abril de 2023

MODUS OPERANDI

El Cartel del Yappysazo sigue operativo en la defensa pública en silencio. Son una cofradía cerrada de defensa y garantías que opera entre favores y entradas extra.

MODUS OPERANDI II

Atienden en oficinas externas o en almuerzos en restaurantes para que no los detecten. No resisten una investigación de la Fiscalía de Cuentas. Se fueron afianzando con el paso de los años y tienen una red a nivel nacional. Tercerizan todo tipo de servicios legales. ¡Ay padre!

HABEMUS 'PRESIDENTUM'

Nos informa el que se esconde detrás de la puerta de la cocineta de Clayton, que Frecuencia Modulada será el próximo presidente de la junta directiva del Cajetón, a pesar de que la cúpula de la Avenida Morgan no lo respalda. ¡Otra vez se fregó Manolón!

HABEMUS 'PRESIDENTUM' II

El que también está muy molesto es el Profe, quien desde hace años se muere por ser presidente de la junta directiva del Cajetón, pero Frecuencia Modulada se lo llevó por banda. ¡No se deje Profe, que la pelea es peleando!

PROMESAS INCUMPLIDAS

Rubencito es un funcionario buena gente en la Facultad de Comunicación de la UP a quien el hoy decano ofreció designarlo como conductor oficial y, de paso, ganar un viático especial permanente de 150 mensual en adición al salario. Pero desde La Colina vino el revoch: ese monto solo se paga a los choferes del rector y los vicerrectores. Otra promesa incumplida para el grupo de los ninguneados administrativos.

RECORDAR ES VIVIR

En 2018, el eurodiputado español Ramón Jauregui (PSOE) señaló que la elaboración de la lista de paraísos fiscales en el ámbito comunitario se realizó “con la condición previa de que no entraba ningún país europeo: Si no, no había acuerdo”. Más claro no puedo ser.

RECORDAR ES VIVIR II

Así ha reconocido que los propios países comunitarios se han “engañado” con esta lista, pues “es evidente” que existen paraísos fiscales en Europa. “Pero la condición para un acuerdo por unanimidad fue, desde la entrada, que no entraran los europeos”, ha dicho en declaraciones a Europa Press y recogidas en el diario español Público. ¡Qué hipocresía!

QUE SE APUREN

Un colega periodista está que echa chispas, porque desde octubre del año pasado metió sus papeles de jubilación y la CSS anduvo rápido con el trámite. La vaina es que desde enero de este año le pidieron un desglose a planilla de la Asamblea y ahí murió el asunto. Hace cuatro meses debieron enviarlo a prestaciones de la CSS y no hay manera que esta gente resuelva un trámite que es por derecho.

SIN AGUA

Por Gorgona, la gente se queja porque no tiene agua. Los cisternas no se dan abasto, pero la gente necesita solución. ¡Ducruet, ponte las pilas!

MAESTRÍAS

Dice que la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Unachi aprobó 11 maestrías en alianza con el Instituto de Estudios e Investigación Jurídica de Nicaragua. ¡Ajooo!

MAESTRÍAS II

Las maestrías son: ciencias penales, derecho procesal penal acusatorio y adversarial; derecho internacional, criminología, derecho penitenciario y ejecución de la sentencia, derecho administrativo, derecho penal y derecho procesal penal, cooperación jurídica internacional penal, derecho tributario, derecho empresarial y cumplimiento, normativa, transparencia y buen gobierno.

PUENTE ROTO

Por la Oficina del Casco Antiguo le mandan a decir a la jefa que deje de estar obstaculizando la labor empresarial. Que sí debe velar por la conservación del patrimonio, pero no obstaculizar la labor empresarial con vainas que no están en el manual. ¡Ojo con esto!