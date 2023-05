La llorona del 10 de mayo de 2023

LA PREGUNTA DE LOMBANA

Lombana le pregunta al Muñeco que Pasea y de paso le dice que debe aclararle al país, ¿si va a renunciar al PRD, ya que no se siente representado por ese partido? ¡Madre santa!

SE QUEJA

Dice el Muñeco que Pasea, que la cúpula del PRD quiere expulsar a los torrijistas que están en desacuerdo con el gobierno de Cortizo. ¡Ajooo!

COMENTARIOS

La foto del ministro Pino con altos miembros del Departamento de Estado y del Comando Sur está causando escozor. Dice Miguel Antonio Bernal: “Esto es una abierta amenaza contra nuestro derecho a disentir y limitar nuestras garantías”. Y Teresita de Arias replica: “Vergonzoso”. ¡Santo!

COMENTARIOS

Alguien comenta que está muy bonita la nueva ala del aeropuerto de Tocumen y muy bonito el ramal del Metro, pero muy feo que no haya unión entre las dos obras. ¿Será que esto ya está contemplado o se queda así?

TUITAZO

Al repre de Betania, Abdiel Sandoya, le mandan a decir que “alguien malintencionado le metió Crazy Glue RAZY al candado del parque Mirador El Dorado, y ahora los residentes no tenemos acceso al mismo. Este tema ya lleva varias semanas y con los pocos espacios verdes que existen, es urgente que se resuelva”.

REVÉS

IFC Review, del 5 de mayo, informa que la Comisión Europea acaba de recibir otro golpe en sus ataques a la soberanía fiscal de los países. La Corte Europea de Justicia (ECJ) acaba de fallar a favor de Luxemburgo y de la energética francesa Engie (qué ironía) sobre el uso de beneficios fiscales especiales (los llamados “tax rulings”).

REVÉS II

La defensora general de la Corte de Justicia Europea, Juliana Kokott, sentenció que “los beneficios fiscales especiales no constituyen, por ellos mismos, un subsidio estatal ilegal”. ¿Nuestro gobierno no se da cuenta de que las cortes, fallando en derecho, no le hacen caso a Bruselas, a la OCDE y defienden la soberanía fiscal de los países?

VIOLAN ZONIFICACIÓN

Residentes de Punta Paitilla están en pie de guerra por la aparición de parvularios, salones de belleza, comercios y hasta venta de terrenos con la intención de construir edificios donde la zonificación es de baja densidad. ¿Y las autoridades? ¡Bien, gracias!

EN EL ELEFANTE

Me dicen que Chemito Moreno, excampeón mundial, se recupera de las lesiones que sufrió tras un accidente automovilístico. Que el hombre está bien atendido en el Elefante Blanco. ¡Mi madre!

TIK TOK

Por tierras gringas, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, se fue de frente contra China. Firmó tres leyes que pretenden “contrarrestar la influencia maligna del Partido Comunista chino” y entre ellas se prohíbe el uso de la aplicación TikTok en oficinas públicas y universidades. ¡Santa cachimba!

NUEVO DIRECTOR

El coronel Ernesto De León Echevers es el nuevo director general del Cuerpo de Bomberos de Panamá, pero en calidad de “encargado”. La designación fue hecha por el presidente Laurentino Cortizo, tras la renuncia del coronel Abdiel Solís.

NO CAIGA

Hay unos inescrupulosos que han plagiado cuadros del maestro Aristides Ureña Ramos y los venden como originales. No caiga en semejante atraco.