La llorona del 1 de junio de 2023

NEGOCITO REDONDO

Me dicen que El Enano y Raffoul propio andan en mancuerna y se han llevado para sí medio aeropuerto. Si usted quiere una concesión, no hay, ya están acaparadas. ¿Cómo es eso, Nito?

NEGOCITO REDONDO II

Dice que entre los concesionarios y los nuevos empresarios que quieren entrar, la mancuerna de El Enano y Raffoul es la comidilla. Que la vaina recién empieza a oler. ¡Santa Bárbara bendita!

BILLETÓN LLEGANDO

Un informe de Bloomberg da cuenta de que los ricos latinoamericanos han sacado la friolera de 137 mil melones a otros países como Estados Unidos, España, Panamá y República Dominicana. Que solo en los últimos meses los colombianos se han hecho de 500 propiedades en Panamá y ya están en segundo lugar de inversión extranjera directa. ¡Ajooo!

TRAS QUE ÉRAMOS MUCHOS...

Me dicen que hay un venezolano nacionalizado panameño que tiene varios años haciendo consultorías para el MEF, supuestamente para sacarnos de las listas discriminatorias, pero de paso está destruyendo nuestra plataforma, sin lograr que salgamos de las listas. Ahora tiene otra “genial” idea...

Y PARIÓ LA ABUELA

Dice que ahora el venezolano nacionalizado panameño está preparando un proyecto para que las empresas establecidas en las SEM y zonas económicas especiales, requieran demostrar sustancia económica en el país, lo cual, de aprobarse, será otro clavo en el ataúd para Panamá. ¡Hey, Luis, te tienen bien pillao!

ROBOS EN LAS ESCUELAS

Denuncian dos hurtos en escuelas de Chitré. Primero desmantelaron un pickup hilux en la Evelio D. Carrizo quebrando vidrios y desvalijando radio y baterías. También dos televisores en la Tomás Herrera. Todo esto en menos de ocho días. ¡En las cejas de proteger y servir!

UNA ORACIÓN A SAN VICENTE

Padres de familia ayer querían linchar al director de una escuela particular en Veraguas y a la supervisora de particular, luego que anunciaran un aumento de matrícula. Comentan que hay fuga de dinero hacia Guatemala y ahora no hay chenchén para la planilla. ¡Mejeto!

GRIPE FUERTE

La gente de la Caja dice que ha detectado que los casos de influenza son más fuertes que antes. Además, que han aumentado los casos de hospitalizaciones. ¡Ay padre!

PRÁCTICOS

Por Londres, Inglaterra, se desarrolló la décima sesión del Subcomité de Navegación, Comunicaciones, Búsqueda y Salvamento (NCSR). En esa reunión, la Asociación de Prácticos del Canal de Panamá (APCP) dio su apoyo para modificar los mecanismos utilizados en el embarque y desembarque de los buques ante la subcomisión de la Organización Marítima Internacional (OMI).

BOMBERICIDIO

En todo el país los camisas roja están protestando. Lo distinto es que usan carros y equipos que son propiedades públicas. ¡Así tampoco!

DE VUELTA

Parece que con la revoltura por el caso New Business el que estará aterrizando es el empresario Jean Figali, luego de más de tres años de estar fuera del país y todo parece indicar que quiere poner en marcha sus empresas que fueron intervenidas durante el gobierno del Loco.

RÍO INDIO

Dice Jorge Matraca, que el problema del agua para el Canal se resuelve con el reservorio multipropósito de río Indio. La vaina es que el río Indio está en una cuenca fuera del Canal de Panamá.