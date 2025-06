NULA PARTICIPACIÓN

SE CAYÓ LA SESIÓN

A pesar de la baja participación de los integrantes, los que asistieron aprobaron un artículo sobre mejorar aspectos relacionados con la reglamentación de cambio de residencia para los ciudadanos. Después quisieron votar otro artículo, que fue rechazado, porque no se logró el mínimo de votos. Los partidos PRD y RM se levantaron de la mesa y se cayó la sesión.

TRIPLETA POLÍTICA

Me cuentan que el pasado viernes, vieron juntos saboreando un café al exvice “cuatro por ocho”, a Raúl Montenegro y en la esquina del asesoramiento estaba Lísimaco “Chimito” López. ¿Craneando las estrategias para el 2029?

BIENVENIDA E INQUIETUD

Me cuentan un becario del Ifahru que Godoy fue presentado oficialmente en la entidad el pasado jueves y los comentarios en los pasillos y en los elevadores eran que en los pisos de arriba del edificio, los funcionarios estaban contentos porque lo conocían, pero abajo, especialmente en la planta baja, están un poco inquieto porque no saben nada del nuevo director.

ROLES INVERTIDOS

El Ministerio de Gobierno licitará la construcción de cinco nuevos centros de salud en comarcas y territorios indígenas por la suma de 22,9 millones de billullos. Que bueno que se construyan estas infraestructuras, pero no es tarea del ministerio de las culebritas.

ALARGARON EL CALENDARIO

CONTAMINACIÓN

PREOCUPACIÓN

PROHIBIDA LAS VISITAS

La empresa Minera Panamá no podrá realizar programas de visitantes y de participación ciudadana durante, por lo menos, la ejecución del plan de preservación y gestión ambiental que le autorizó el MICI. ¡Ya saben, están advertidos!

EL NUEVO OESTE

Por el west la cosas están calientes, la diputada Patsy renunció a la mesa técnica de la provincia que coordina la gobernadora Marilyn porque dice que insiste en reunirse ilegalmente en su fundación y, ahora, quiere decidir sobre el Hospital Nicolás Solano, que no tiene director médico.

EL NUEVO OESTE II

Que el hospital está lleno de politiquería, nombramientos a dedo y control indebido. No respetan la autonomía, y mucho menos respetan la salud. No me siento en una mesa donde ya todo está amarrado.