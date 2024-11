La Llorona del 10 de noviembre de 2024

LAS REFORMAS

Los mensajes que ha colgado en los últimos días “Chichi” de Obarrio son dignos para una novela de intriga y traición. Después de decir que lo habían tirado como un perro y que olía a caca, escribió que ya no hay amenazas que asusten. ¿Quién lo amenaza? Buena pregunta.

LLUVIAS NO DAN TREGUA

Hoy se celebra el Grito de la Independencia, y como es tradicional se realizan desfiles y actividades en distintas zonas del país, especialmente en La Villa de Los Santos, pero las lluvias no dan tregua y el presi Mulino pide respetar las indicaciones del Sinaproc. Es mejor prevenir que lamentar.

NUEVOS VECINOS

Me cuentan que con las fuertes y constantes lluvias, por los lados de La Arena y Monagrillo, en la ciudad que crece sola, los lagartos se han tomado las calles y patios residenciales.

VESTIDO Y ALBOROTADO

El que quedó vestido y alborotado es el camarada Evo porque no podrá participar como candidato a la Presidencia en las elecciones del próximo año. El Tribunal Constitucional emitió un fallo que confirma que la reelección en el país es por una sola vez de forma continua o alternada.

TOMA DE POSESIÓN

Ya que hablamos del sur, dice el canciller Martínez-Acha que espera que el próximo 10 de enero Edmundo González sea quien tome posesión como presidente de Venezuela y no Maduro. Faltan dos meses para ver qué pasa.

TOQUE DE QUEDA INDEFINIDO

JURAMENTACIÓN EN PAUSA

Me cuentan que la juramentación de Cortizo y Carrizo como diputados de la cueva centroamericana seguirá en pausa porque hasta la fecha no se ha definido nada sobre la fecha. Si no lo hacen este mes quedará para el próximo año.