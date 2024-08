La Llorona del 13 de agosto de 2024

ARROZ CON MANGO

Dice que los arroceros estaban muy cómodos con el subsidio para el arroz de primera. La vaina es que ese arroz no está en las tiendas y supermercados. ¿Y por qué cobraban?

ARROZ CON MANGO II

Los arroceros recibían por lo menos 160 melones por año, de un arroz que nunca se conseguía. ¿Cómo se come esa vaina?

COMENSALES

Ayer la Casa del Marisco tuvo comensales de grueso calibre. En un lado almorzaba Juan Carlos Navarro, en otro Dino Mon y en otro Chapman padre y Juan Carlos Tapia. ¡Juntos, pero no revueltos!

MEDALLERO

HIT DE CUATRO ESQUINAS

MILLONES EN COCA

EL MALTRATADOR

Alberto Fernández, el ex presidente argentino, ahora le dicen “El Maltratador”. Agarró a puño limpio a su esposa y ahora lo están asoleando y de paso le sacan sus trapitos de cuando estuvo en la Casa Rosada. ¡Mejeto!

LA RIPOSTA

Del sindicato de los Camisas Rojas me mandan a decir que el tema de la compra de los camiones Míni Pumpers, realizada por el Patronato, se hizo apegada a la Ley, pero como en todo, los perdedores hacen uso del fake news.

MAS DE LOS CAMISAS ROJAS

Que hay quienes quieren buscarle la quinta pata al gato, cuando solo tiene cuatro. Ah y advierten: ¡Ojo Guilia que no se puede ser juez y parte empresarial ofertante! ¿Y la comisión de Ética apediana dónde está?

FAMILIA

Me cuentan que en la Bollo Town, que entre Moi el sucesor Morticia (pero no Zulay) y la hija de Carburá, se han dedicado a nombrar a toda su parentela. Solo les faltan los perros y los gatos. Que no demora Gama el Ingeniero en asolearlos en su hacienda El Caimito.