La Llorona del 13 de febrero de 2025

SITIADA

La ciudad capitalina amaneció sitiada por la gente de sin lucha no hay victoria. Salieron a protestar contra las reformas a la Caja maltratada. El tranque fue monumental y algunos transeúntes recibieron piedras por un lado y bombas lacrimógenas por el otro. Los residentes alrededor del enfrentamiento quedaron atrapados en el campo de batalla.

CONDENA Y JUDICIALIZACIÓN

ORDEN Y DISCIPLINA

INVESTIGACIÓN DE OFICIO

LOS JUEVES DEL PRESIDENTE

SEGUNDO DEBATE

FONDOS

¿FISCALIZACIÓN?

Los diputados se aseguraron de que esos $91 millones primero pasen por la Comisión de Presupuesto para su aprobación. Los maliciosos se preguntan si esto es fiscalización o quieren asegurarse de que no les toquen nada de sus prebendas y del qué hay pa’mi.

EN EL CONGELADOR

Me cuentan que por los lados de las faldas del cerro Ancón pusieron a un asesor en el congelador por andar en travesuras con algunos contratistas y por creerse ser el verdadero jefe de la cartera que maneja la salud del país. Ponga cuidado a esto, ministro Boyd, y que no le metan goles.

LAMENTABLE

Durante el incendio del martes pasado en Betania, donde falleció un adulto y un joven deportista, la ambulancia no pudo ingresar a tiempo por los autos mal estacionados. Que no haya estacionamientos no justifica hacer lo incorrecto, que nos puede llevar a una desgracia. El chacalde fue testigo del lamentable hecho.