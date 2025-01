La Llorona del 17 de enero de 2025

Y SEGUIMOS CON LA ENCUESTA

LA ADVERTENCIA DEL PRESI MULINO

Ayer, antes de iniciar formalmente su conferencia de los jueves, que cedió al ministro Chapman, el presi Mulino reiteró que no piensa en reelección ni en capital político. Pero advirtió de que no pagará “rescate” a la Asamblea por el secuestro en que se encuentra la reforma de la Caja maltratada. Anunció que la otra semana va rumbo al viejo mundo, donde se verá en Suiza con los grandes ligas de la economía y luego tendrá en Roma una audiencia privada con el papa. Ufff, necesita urgente de esos rezos para que le protejan del berenjenal que tenemos acá en el patio.

LOS MÉDICOS DE $10.000 EN LA CSS

Está circulando en redes que en la Caja maltratada los mejores salarios son de médicos que tienen 35 años de estar en la institución ganando $10.000 mensuales más $2.500 de jubilación. Y, lo peor, no trabajan como médicos. Me aseguran desde las oficinas de don Dino que esto es así y no es lo único grave. Agrega la información que con el acuerdo en la Asamblea de Vamos y el PRD estos bendecidos “funcionarios” no podrán ser despedidos para dar paso a nuevos médicos. Así no se puede. ¿Cuándo se va a componer este país?