La Llorona del 17 de noviembre de 2024

MERCOSUR

Los que no están muy contentos con el anuncio del gobierno paso firme sobre el Mercosur son los empresarios del agro; dicen que esa vaina hay que mirarla con lupa. Allá hay potencias agrícolas como Brasil que con la producción de un día llenan nuestros mercados por un año.

MERCOSUR II

Son muy fuertes en la producción azucarera, entre otros, y se calcula que nuestros ingenios no serán competencia para esos titanes sureños, lo que provocaría un crecimiento del desempleo local. Los grandes importadores locales se frotan las manos.

NON GRATA

Donde se pusieron los penachos de guerra fue en Río de Jesús, por los lados de Veraguas. Me comentan que declararon non grata a la gobernadora del sector 9 del país por las famosas imposiciones de no realizar eventos por problemas climáticos. Dicen que es un abuso por los solazos que hacen.