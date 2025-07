ENTREVISTA EXCLUSIVA

INDEPENDENCIA

QUERELLANTE

YA ES CONOCIDO

No es la primera vez que el abogado Héctor Atencio es contratado para convertirse como querellante, en representación del Ifarhu, en un proceso penal. También lo fue el caso de estafa con los fondos del PASE-U, en el que condenaron a unos comerciantes y exfuncionarios. Por cierto, el abogado de Nando, Ángel Álvarez, también fue el defensor en ese caso.

NUEVAS AUDITORÍAS

SE VIENE LA CIUDAD JUDICIAL

SIGUEN LAS QUEJAS

Desde el histórico barrio de El Cangrejo me siguen llegando quejas ciudadanas, y en esta ocasión de un local nocturno que queda justo al frente de la Junta Comunal, porque dicen que hay noches en que queda convertido en un cuadrilátero. Los vecinos quedan en la primera fila de las improvisadas carteleras boxísticas.

PREMIOS JUVENTUD

Me cuentan un conocedor de los intríngulis de la farándula internacional que la decisión de realizar los Premios de la Juventud 2025 en Panamá tiene que ver con las políticas migratoria de Mr. Trump. Que es mejor no correr el riesgo de que a los artistas no le otorgaran la visa a tiempo. Como dice el dicho, “lo que es malo para unos, es bueno para otros”.