La Llorona del 21 de febrero de 2024

Esto promete el Loco: “Una vez tome posesión como presidente electo, estoy dispuesto a someterme a un nuevo juicio público, en la Asamblea Nacional, en donde tenga las garantías procesales que hasta ahora me han negado”.

Pepe Mujica ya no aguantó más y expresó: “En Venezuela hay un gobierno autoritario y se lo puede llamar dictador o llámenlo como quieran”.

Con el Loco en la embajada, dicen que ahora los nicas no pueden renovar pasaporte, porque la atención al público se ha suspendido en la embajada. ¡Mi madre!

Un amigo economista dice que este año no se hará el ajuste del XIII mes, porque el dinero no ha sido presupuestado para 2024, y que para 2025 debe incluirse el monto. Un cálculo somero da por encima de los 200 melones.

Me enviaron esto: “hoy el dueño del busito colegial en el que viaja mi hija a la escuela, envió una nota para advertir que le subirá $20 la tarifa de transporte, usando como excusa que ya no tiene el subsidio al combustible que daba el gobierno”.

Una amiga me dijo que justo al inscribir a su hijo en el plantel, la metieron en un grupo de wasap, en donde solo las madres que lo administraban podían opinar o enviar mensajes. “Me salí y me volvieron a meter. Tuve que bloquearlas a todas”, me comentó.