La Llorona del 23 de noviembre de 2024

MANGA POR HOMBRO

Me cuentan que en el ministerio de la agricultura hay una dirección nacional que anda manga por hombro porque el mandamás, que viene desde el gobierNito, arma todas las semanas giras y no va a las reuniones. Los productores echan chispas y él no pierde tiempo en plomear todo lo que huele a RM. Ojo, ministro, porque esto se hincha.