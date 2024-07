La Llorona del 25 de julio de 2024

SAPO MUERTO

SIN PLATA

SABROSO

Por La Peña, allá en Santiago de Veraguas, tienen bien pilla’o a uno que se lleva un auto oficial para su casa. Que saca a pasear hasta el perro en ese pick up. ¡Mejeto!

QUE SE TOME UN TÉ

NO ENTRA

Y el Madurito no dejó entrar a su antiguo aliado Alberto Fernández, ex presidente de Argentina. Los ex presidentes y presidentes aliados, están diciéndole al Madurito que si el pueblo dice que gana Edmundo, el que pierde se va y punto.