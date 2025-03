La Llorona del 25 de marzo de 2025

PASANDO LISTA

DESCONTENTA

La que manifestó su descontento por la presencia de los auditores de la Contraloría fue la presidenta de la Nueva Asamblea, Dana Castañeda. Dijo que respeta el rol de la entidad fiscalizadora, pero no podía permitir el maltrato a los funcionarios ni la interferencia en el funcionamiento de este órgano del Estado.

VISTO BUENO

La medida de la gente de don Bolo recibió el aplauso de varios diputados. Chong consideró que auditar la entrada del personal es un avance para eliminar botellas. Aquí no es muy difícil darse cuenta de quién trabaja y quién no, ya que los espacios son reducidos y las asignaciones muy claras, lo que deja en evidencia que no hay cama pa’ tanta gente.