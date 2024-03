La Llorona del 29 de marzo de 2024

POR MARÍA RAMOS

Y ya lo hemos dicho. Hay unos cocotudos que están aplicando la llave Nelson para obligar a unos candidatos a apoyar a otro, porque quieren hacer el último esfuerzo para ver si tienen el número premiado. Que hasta ahora no se les está dando la vaina. ¡Ataja!

TENSANDO EL CABLE

Me aseguran que el aliado de RM aspira a que el Molino de Viento sea postulado solo por Alianza, y en la jugada se postularía a Arenita como vicepresidente. ¡Reza a San Olmedo!

CON MIEDO

Me mandan esto: Se acerca el fin de mes y los que laboran en esa universidad de la Ricardo J. Alfaro, no duermen. Tienen miedo que el cheque de la quincena, venga con su carta de despido. ¡Virgen santa!

CON SENEGAL

El nuevo presidente de Senegal, Bassirou Faye, declaró que “Es hora de que Francia se vaya “. Resulta que las multinacionales francesas no pagan impuestos en sus excolonias africanas. El pueblo francés es opresor de los débiles e hipócrita en los temas fiscales.

CAZAFANTASMAS EN ACCIÓN

Me mandaron esto: No conforme con sus frustrados llamados tendenciosos, ahora “huelga al hombro” ha mutado en un cazafantasmas sembrando el terrorismo institucional para entorpecer la atención de asegurados y jubilados. Como todo bueno para nada no da ni dice donde hay. Seamos serios, ghostbusters.