La Llorona del 3 de julio de 2024

ESPECIALIDAD

Me dijeron que en Cancillería todavía está por definirse el tema del Principio de Especialidad que El Loco alega que le violaron. Si esa vaina se la otorga, me dicen los que saben, el caso contra él se cae.

LO QUE SE COCINA

Me comentan también que en la sala Penal de la Tremenda Corte se manejan dos expedientes del caso New Business. Que eso podría dar a una sorpresa en el caso global. ¿Y esa vaina?

APLAUDIENDO

PASO CERRADO

LA COMIDILLA

SEÑOR DIPUTADO

Me aseguran que Tomás Benavides, electo por Soná, dejó sus muleles y no va a ser más principal en la Asamblea. Quedaría como diputado su suplente, Rica, el hijo del Loco. Dice Alfredo Vallarino que no, que eso no será así. ¡Cara...mbola!