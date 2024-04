La Llorona del 4 de abril de 2024

PRONUNCIAMIENTO

PRONUNCIAMIENTO II

TERMINÓ LA MISIÓN

A VER SI SON

LA PUÑALÁ

PICAZÓN

JUBILADOS

¡QUÉ DENGUE!

EL PERSEGUIDOR

Me mandan a decir que el Instituto de Medicina Legal, el sub de Crimi de la Altiva no termina su cacería en contra de los graduados de Chiriquí. Que supervisa más que a los “líderes” nacionales. Auditorías van, auditorías vienen, y lo que sí no hacen es revisar su ordenador que está cargado de tareas de las U donde trabajaba.