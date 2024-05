‘No pienso aspirar a la presidencia del partido’, Blandón

Tras admitir que la elección presidencial del pasado domingo 5 de mayo fue un fracaso para el Partido Panameñista, el presidente de colectivo, José Isabel Blandón, dijo no estar aferrado al cargo y se mostró dispuesto a que haya una reestructuración del partido definiendo previamente una hoja de ruta.

El Partido Panameñista realizó la noche del lunes su primera reunión del directorio luego de la derrota sufrida en la elección presidencial y, según Blandón, durante el encuentro recordó que lo primero que dijo el primer día después de las elecciones fue que el partido tiene que pasar por un proceso de reestructuración.

Blandón enfatizó que ese proceso no se debe hacer en “caliente” ni se improvisa. “Aquí hay un proceso que tiene que llevarnos a definir una hoja de ruta como partido para hacer esa reestructuración”.

El subsecretario general del partido, Jaime Alemán, ha sido uno de los que ha pedido cambio y que el ciclo de Blandón al frente del panameñismo se terminó porque los resultados adversos para el panameñismo en las dos últimas elecciones generales, con Blandón de protagonista, han sido de los peores en la historia política del colectivo. Blandón expresó que como presidente del partido no rehúye las responsabilidades que le caben como presidente de este colectivo.

“Hay un Directorio Nacional del cual también forma parte Jaime Alemán, que también tiene responsabilidad política de lo que ocurrió”, sostuvo Blandón.

Destacó que el panameñismo es un partido de mucha historia y que en ese sentido harán las cosas de la mejor manera posible, con la mayor responsabilidad y cumpliendo con la ley.

”Hay que hacer una reestructuración, pero cumpliendo unas consultas, definiendo una hoja de ruta y después que eso se haga nosotros entonces tomaremos las decisiones que correspondan para que la directiva se pueda renovar antes de 2027 si es lo que procede”, señaló.

Reiteró: “Yo no estoy aferrado al cargo, ya lo he dicho, ya sea que me vaya en 2027 o sea que me vaya en 2025, yo no pienso aspirar nuevamente a la presidencia del partido y en ese sentido las puertas están abiertas para el que quiera comenzar a caminar”.

Blandón anunció, además, que el diputado electo Jorge Herrera será el jefe de bancada del Partido Panameñista a partir del 1 de julio próximo, cuando se inicia el primer periodo ordinario de sesiones en la Asamblea Nacional.