INCONSCIENTES

PASANDO AGACHADO

Me cuenta un docente que hay muchos maestros que les mandaron a decir a los padres de familias que no enviaran a sus hijos porque están en paro, pero acuden a las escuelas, marcan y se quedan hasta la salida. Cuando les preguntan si están apoyando el paro dicen que no, que los padres no envían a los niños.