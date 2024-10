La Llorona del 6 de octubre de 2024

ENTREVISTA EXCLUSIVA

EN TUCO

Me comentan que en la Regional del Meduca, en la berraquera, las cosas no andan muy bien y el Departamento de Transporte es el peor porque allí anda todo manga por hombro. Al rey Arturo nadie le para bola y lo más grave son los buses que están sin llantas, sin aire, hechos leña y con choferes groseros.

SE SALE DE CONTROL

CHIQUILLADA

Al que se le prendió el rancho fue al “chiquillo” Zamora con el video de su asistente. El diputado tuvo que salir a aclarar que fue grabado en su domicilio, y no refleja la vestimenta que utiliza en su lugar de trabajo en la Asamblea y estaba así porque asistió a un evento privado de moda.

BICEFALIA

Me cuentan que en el ministerio de los subsidios, hay un programa de adolescencia que aparentemente tiene dos directoras, la nueva de RM y la anterior, porque a esta no se le puede tocar y la nueva no sabe de administración pública.