Aprueban el primer bloque de reformas a la CSS

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional aprobó 52 artículos para el proyecto de ley No. 163, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS), este lunes 20 de enero.

Los artículos aprobados corresponden a los discutidos en el primer bloque del proyecto de ley, que abarcaba fundamentalmente la naturaleza jurídica de la CSS y su gobernanza.

La votación se realizó artículo por artículo. De los 52 aprobados, 9 son artículos nuevos, ideados por los propios diputados de la Asamblea tras las consultas ciudadanas que se llevaron acabo entre noviembre y diciembre de 2024.

No obstante, 11 artículos se dejaron tal y como originalmente los planteó el Ejecutivo cuando entregó el proyecto de ley 163 a la Asamblea Nacional el pasado 6 de noviembre.

Otros 3 artículos con modificaciones fueron aprobados por consenso entre el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Realizando Metas (RM), Cambio Democrático (CD) y Panameñismo. Asimismo, 2 artículos fueron aprobados por consenso entre la Coalición Vamos y el PRD.

Los 27 artículos restantes fueron aprobados en consenso por los 9 diputados de la comisión, de todos los partidos y coaliciones antes mencionadas, para un total de 39 artículos aprobados por consenso en el primer bloque.

En tanto, el artículo No. 16 y el artículo No. 17 del proyecto de ley No. 163 fueron rechazados porque no se lograron consensos.

Reacciones a las aprobaciones

Mediante un comunicado el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) rechazó la forma en la que la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social, de la Asamblea Nacional, consensuó, entre bancadas, los artículos del primer bloque del proyecto ley No. 163.

“La Comisión no rindió informe de las propuestas y consideraciones presentadas durante las consultas y no estableció mecanismo para consensuar con los sectores sociales y ni con su dirigencia”, señaló Conato.

Además, reconocen que “la CSS requiere de reformas urgentes, pero más importante aún, es que estas reformas garanticen pensiones suficientes a los jubilados y jubiladas, atención de calidad en materia de salud, maternidad y riesgos profesionales, conservando el carácter público y un modelo de pensiones solidario con beneficio definido”.

Conato invitó a las organizaciones sindicales, gremiales y sociales y a la ciudadanía en general a “mantener presencia militante en la Asamblea Nacional en atención al desarrollo del trabajo de la Comisión de Trabajo”.