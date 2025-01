Diputados logran consenso en el primer bloque de las reformas de la CSS

Los diputados de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social consensuaron anoche el primer bloque del proyecto de ley 163, que propone reformas a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS). Los diputados lograron un consenso del 92% en esta primera etapa.

Durante el debate, que inició a las 5:45 p.m., tras una extensa jornada de análisis, participaron el secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, y el dirigente Antonio Vargas, de la misma organización, quienes expusieron sus inquietudes sobre si sus propuestas habían sido acogidas.

No obstante, los grupos sindicales se retiraron de la discusión, aduciendo que sus planteamientos no fueron tomados en cuenta. Mientras se leían las propuestas, los dirigentes de los trabajadores manifestaron su descontento, reclamando que no se atendieron sus demandas.

A lo largo de la tarde los diputados de las diferentes bancadas que conforman la comisión se enfocaron la búsqueda de consenso en cuanto al proyecto de ley No. 163. Esto se dio en una reunión a puertas cerradas junto a sus correspondientes asesores técnicos.

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social, Alaín Cedeño, hasta ese momento los diputados habían llegado a un consenso en 45 de los primeros 50 artículos a discutir en primer debate, sin embargo, debían todavía preparar en limpio lo acordado y denotar los desacuerdos para que cada diputado estuviera anuente qué se votaría en la comisión.

Los diputados de la comisión dividieron los artículos del proyecto de ley en cuatro bloques y estaba previsto que ayer se aprobaran los primeros 50 artículos.