Canciller deberá explicar en la Asamblea estrategia de Panamá frente a planes de Donald Trump

El canciller Javier Martínez-Acha deberá comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional, tras ser citado por esta instancia legislativa en la que los diputados piden explicaciones sobre las recientes y cuestionadas designaciones de embajadores panameños en el exterior y sobre la estrategia de Panamá tras las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el Canal de Panamá.

Los diputados de esta comisión junto a la citación aprobaron un cuestionario de 16 preguntas en las que, por un lado, le piden al canciller Martínez-Acha que diga cuál es el número total de embajadores de carrera y qué porcentaje de ellos ha sido designado por esta administración, además de cuál es el número total de funcionarios de carrera diplomática y sus escalafones, entendiendo que la ley exige convocatorias todos los años.

De igual manera, solicitan que se informe si se hizo algún llamado de atención formal y se tiene algún mecanismo de seguimiento en cuanto a capacitaciones y gestión de los designados diplomáticos en el Reino Unido, Egipto, India, Nicaragua y otros que fueron altamente cuestionados luego de su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores.

El funcionario deberá explicar cuál ha sido el impacto de la selección de embajadores de carrera diplomática en comparación con embajadores provenientes de otros campos profesionales en términos de beneficios para Panamá, y qué aportes directos y mejoras concretas se han observado para el país como resultado de estas decisiones.

Por otro lado, en torno a las polémicas afirmaciones del presidente Donald Trump y sus intenciones de que el Canal de Panamá sea retomado por Estados Unidos, los diputados de esta comisión piden al canciller que explique qué rol jugará la misión ante la OEA en la estrategia de política exterior frente a las declaraciones del presidente Trump y qué papel juega el Ministerio de Relaciones Exteriores en la promoción del Canal de Panamá como un activo estratégico global y en la defensa de los intereses de Panamá en foros internacionales.

Solicitan, de igual manera, que indique cómo se está preparando el Ministerio de Relaciones Exteriores frente a posibles situaciones diplomáticas que puedan surgir en relación con el Canal de Panamá y cuál es la posición del Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a las recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre la administración del Canal de Panamá.

Plantean además que el canciller explique sobre las relaciones estratégicas que está promoviendo este ministerio con otros países para asegurar el cumplimiento del Tratado de Neutralidad y fortalecer la posición soberana de Panamá sobre el Canal de Panamá, y detallar qué avances ha tenido Panamá en establecer relaciones estratégicas con países clave para garantizar el reconocimiento y respeto de su soberanía sobre el Canal de Panamá

Requieren también que aborde cuáles serían las acciones internacionales que va tomar como nación para proteger la soberanía de Panamá, con respecto a las declaraciones del presidente Trump que afirmó no descartar utilizar la fuerza militar contra Panamá, y si existe algún plan de defensa para garantizar la seguridad nacional tomando en cuenta que nuestro país no tiene fuerzas militares.

En su comparecencia, cuya fecha debe definirse próximamente, el canciller Martínez-Acha tendrá que informar sobre cuál sería el futuro de las relaciones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos de continuar la agresión mediática contra Panamá

Con respecto al tema migratorio, los diputados pidieron informar sobre qué medidas implementará la República de Panamá para controlar el tránsito ilegal de refugiados a través de la selva de Darién, y cómo garantizará que estos migrantes no permanezcan en el territorio panameño, considerando las políticas anunciadas por el presidente Donald Trump para reforzar el cierre de la frontera con México.

El diputado oficialista Ósman Gómez se mostró de acuerdo con los puntos relativos a lo planteado por el presidente de Estados Unidos, pero estuvo en desacuerdo en lo relacionado a los cuestionamientos sobre las designaciones en el servicio exterior.

Según Gómez, esta instancia legislativa no estaba facultada para tratar esos asuntos, argumentando que ni la ley ni la Constitución se los permite a la Asamblea.

“Están atribuyéndose competencias que no les corresponden. Hay normas que le son prohibidas a la Asamblea; el tema diplomático, de los embajadores y los temas consulares son plenamente del Órgano Ejecutivo”, exclamó Gómez, argumentando falta de experiencia de algunos diputados.

No obstante, el diputado de la bancada independiente Augusto Palacios le ripostó a Gómez y dijo que este generó una discusión estéril, ya que la citación había sido aprobada.

“Lo que ha pasado aquí es que esta comisión está jugando su rol, algo que históricamente no lo hacía. Decir que no tenemos competencia para eso, eso sí es irresponsable. Se ha hecho el trabajo que no se hizo antes”, sostuvo Palacios, quien dijo que Gómez con su postura estaba era defendiendo sus intereses en embajadores que se han nombrado... “el de Nicaragua es uno”, exclamó Palacios.