Carlos Afú: ‘No estoy con Roberto Henríquez, estoy con Yanibel Ábrego’

El veterano diputado del partido Cambio Democrático (CD) Carlos “Tito” Afú, contrarió ayer lo dicho por el expresidente de la República Ricardo Martinelli y fundador de esta agrupación política, quien en sus redes sociales afirmó que todos los diputados de CD apoyarán a Roberto Henríquez en sus aspiraciones de presidir este partido.

Martinelli, quien ya no es miembro de CD, es actualmente presidente del oficialista partido Realizando Metas (RM), y encuentra en la Embajada de Nicaragua tras su pedido de asilo político, posteó en su cuenta de la red social X que la noche del miércoles había recibido “la grata visita” de los diputados de CD.

“Cerramos la alianza ganadora cuando todos los honorables diputados de Cambio Democrático participarán y apoyarán al nuevo presidente del partido, el licenciado Roberto Henríquez. RM y CD tienen el mismo ADN y de aquí hacia adelante vamos juntos en el gobierno para darle una mejor calidad de vida, trabajo y buco de chen chen a todos los panameños. Viva el CD y RM”, posteó Martinelli.

Aunque Cambio Democrático cuenta con ocho diputados, en la foto del encuentro publicada por Martinelli, en la cual también aparece Roberto Henríquez, solo acudieron cinco diputados de CD, entre ellos Orlando Carrasquilla, Julio De La Guardia, Yessica Romero, Eduardo Vásquez y Didiano Pinilla, actual primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. No participaron los diputados Carlos Afú, Gertrudis Rodríguez ni Manuel Cohen.

Al respecto, y al ser consultado sobre lo anunciado por Martinelli, el diputado Carlos Afú ripostó a lo señalado por el exmandatario.

“Voy a hacer una aclaración: en la foto aparecen cinco diputados, allí no aparezco yo, no aparece Cohen y no aparece Gertrudis, yo no estoy con Henríquez, yo estoy con Yanibel Ábrego y voy para Las Tablas [su circuito] a hacer las reuniones con todos los convencionales y son 53, y tengan la plena seguridad de que esos votos van a ser para Yanibel”, afirmó Afú.

Roberto Henríquez, quien presentará hoy formalmente su postulación para presidir Cambio Democrático, tras el retiro de Demetrio “Jimmy” Papadimitriu de esta contienda interna, tendrá hasta el momento como única contendora a la exdiputada Yanibel Ábrego, quien ya oficializó su postulación.

Justamente hoy, a las 5:00 p.m., cierra el periodo de postulaciones de este proceso interno que culminará el próximo 27 de octubre con la elección de la nueva junta directiva del partido. No se descarta un tercer aspirante en la diputa por liderar esta agrupación política.

En tanto, el diputado Gertrudis Rodríguez, del circuito 12-3, en la comarca Ngäbe Buglé, expresó que sabe que hay dos candidatos que aspiran a presidir el partido, pero que todavía no ha tomado una postura.

“En realidad, ayer [miércoles] estábamos en una sesión en una comisión de la Asamblea y sí fuimos invitados a una reunión, pero realmente no pudimos asistir”, indicó.

Al ser consultado sobre si respalda la figura de Henríquez para presidir CD, Rodríguez expresó que esperará la decisión del grupo de convencionales en la comarca.

“Estamos en un periodo de consultas con los convencionales y esperamos que los candidatos puedan visitar la región de la comarca, conversen con los convencionales y presenten sus propuestas”, afirmó.

Mientras que el diputado Manuel Cohen indicó que él en lo personal no está en ninguna nómina y que no es convencional.

No obstante, informó que próximamente se reunirá con los convencionales de su región para escucharlos y ver que decisión toman y orientarlos.