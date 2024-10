Usted ya fue gerente de Mi Bus, ¿cómo lo dejó y qué encontró al regresar?

¿Qué pasa con los buses que no funcionan?

¿Cuántos buses están dañados?

Los usuarios esperan demasiado tiempo por los buses, ¿qué pasa con la frecuencia?

La frecuencia depende de la capacidad de tener buses, si no hay suficientes buses, la frecuencia no la puedes ofrecer. Además tienes el problema de que en la ciudad de Panamá tenemos alrededor de 140 rutas y el flujo de movimiento de las personas no es siempre en la misma dirección (...).

Es decir, por las mañanas mucha gente va al centro de la ciudad a trabajar y por la tarde regresan a sus hogares, eso hace que la demanda de servicio no sea balanceada (...). Eso significa que si no hay suficientes buses, tú pones los buses donde son más necesarios, sacrificando la frecuencia y la oferta de buses en aquellas direcciones en que no son necesarios... No es posible mejorar la frecuencia sin buses.