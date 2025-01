Con grandes expectativas arranca hoy juicio por el caso Odebrecht

Luego de haberse aplazado en tres ocasiones, finalmente hoy inicia el juicio por el caso Odebrecht, considerado como la mayor trama de corrupción en la historia del país y la más emblemática en América Latina y que en Panamá involucra a importantes líderes políticos, ex funcionarios de alto nivel y representantes de sectores empresariales locales.

El último aplazamiento de esta audiencia se dio el 8 de noviembre de 2024, debido a que dentro de la causa no habían llegado las asistencias internacionales solicitadas a las autoridades judiciales de Brasil, por parte del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial, a cargo de la jueza Baloísa Marquínez.

La expectativa por este caso es muy grande, son 31 los acusados los que enfrentarán hoy la justicia sin incluir al expresidente de la República, Juan Carlos Varela además de Ricardo Alberto Martinelli Linares y Enrique Martinelli Linares; hijos del expresidente, Ricardo Martinelli, quienes por su condición de diputados, deberán enfrentar la justicia, pero a través de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Varela, al igual que Enrique Martinelli Linares son diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen), uno principal y el otro suplente, mientras que Ricardo Alberto Martineli Linares, es diputado suplente de la Asamblea Nacional.

Los hermanos Martinelli Linares ya fueron condenados a 36 meses de prisión en Estados Unidos por la trama de Odebrecht y extraditados a Panamá en enero de 2022.

Por este caso también serán juzgados el ex presidente Ricardo Martinelli, quien está asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá, además de cinco exministros su administración gubernamental. Todos enfrentan cargos por blanqueo de capitales en relación al pago de coimas de la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios y políticos panameños. Además hay cinco imputados declarados en rebeldía.

A pesar de la relevancia de este caso, las maniobras procesales y el veto de pruebas relevantes en Brasil, suponen un futuro incierto en el desenlace de este caso.

La gran interrogante es si la decisión del magistrado José Antonio Dias Toffoli, integrante del Tribunal Supremo de Brasil de declarar la nulidad de las pruebas obtenidas de la conocida Caja 2 y los testimonios de ejecutivos de la constructora, afectarán el proceso legal en Panamá.

Ambas pruebas fueron utilizadas en el marco del acuerdo de colaboración de la constructora Odebrecht efectuado en Brasil por solicitud de varios imputados y que incluyen la delación de André Rabello, jefe de la filial en Panamá, quien reveló los nombres de los políticos y funcionarios panameños a quienes fueron dirigidas las coimas.

Para la ex procuradora de la Nación y ex diputada, Ana Matilde Gómez, las expectativas principales son que se logre abrir el acto de audiencia y que no haya mayores incidencias que impidan el buen curso de la misma.

“Ya todo ha sido resuelto por los tribunales, me refiero a posibles nulidades, y todos están notificados. Panamá necesita que haya condenas en un caso en que la mayoría de los países involucrados han llegado a concretar sus condenas con todo y las injerencias indebidas y manipulaciones políticas”, precisó.

Agregó que otra gran expectativa es que la CSJ haga lo propio y con prontitud para juzgar a los tres que ahora son de su competencia, Juan Carlos Varela y los hermanos Martinelli.

Según Gómez, frente a las nulidades dictadas en Brasil o el hecho de que en Perú le hayan quitado los cargos a Keiko Fujimori, no hay que preocuparse, porque las debilidades institucionales son una constante en todos los países de América Latina.

Recalcó que nuestro expediente es autónomo de esas nulidades, y allí dijo “vamos a escuchar revelaciones que son el resultado de personas que dentro de la investigación cooperaron con la justicia para quedarse por fuera del proceso, tal como lo plantean las convenciones de las que Panamá es signataria para combatir la corrupción y que promueven esa cooperación”, enfatizó.

Por su parte, el analista político, José Eugenio Stoute expresó que es difícil tener expectativas ciertas sobre el juicio por el caso Odebrecht.

Precisó que si bien no han llegado algunas asistencias judiciales, entiende que hay un cúmulo de pruebas suficientes como para no suspender nuevamente un juicio tan importante como este.

“Ocurra lo que ocurra, el juicio sobre el caso Odebrecht pone a prueba una vez más a la justicia panameña y también a nuestro sistema político, urgido de nuevas reglas constitucionales”, enfatizó Stoute.

En tanto, el ex diputado José Antonio Domínguez manifestó que en su opinión y viendo que “renunciaron” al fiscal principal (Mahmad Daud Hasan), que Brasil está boicoteando todos los procesos en contra de Odebrecht a nivel mundial y “que nuestros funcionarios no dan muestras de integridad, honestidad y disposición para que se haga lo mejor por Panamá”, sus expectativas son casi nulas.

”Hemos visto recientemente cómo permitieron que los hermanitos Mentirelli y otros se escaparan a la cueva de ladrones, ya que nuestro fiscales debían asegurarse de que no se hubieran acreditado como diputados de la cueva. También hemos visto como se le ha permitido a la embajada de un país en el nuestro que se burlen de nuestras leyes y permitan a un sentenciado y condenado (el expresidente Martinelli), a burlarse también de nuestras leyes y no hacer nada”, precisó.

Frente a todo esto Domínguez consideró que sus expectativas en este caso son nulas y asegura que con este proceso se coronará la impunidad como reina de lo procesos en el futuro. “Además pienso que si se da de esta forma, podrá traer repercusiones negativas para nuestro país”, advirtió.