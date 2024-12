Consultas sobre la CSS en recta final; diputados inician discusión el 19 de diciembre

“El sistema solidario garantiza pensiones dignas a quienes no pudieron contribuir durante largos periodos laborales debido al desempleo, enfermedades u otras limitaciones; distribuye los recursos de manera justa, asegurando que ningún trabajador quede desprotegido. A diferencia del modelo de cuentas individuales, el modelo solidario no expone los recursos a los riesgos del mercado financiero”, dijo Gilberto Hernández, de la Asociación del Movimiento Gremialista de Educadores, con sede en la ciudad de Colón.

Inicio de la discusión

La Estrella de Panamá conversó con el diputado presidente de la Comisión, Alaín Cedeño, quien confirmó que tras terminar las consultas hoy en Darién, estos revisarán las propuestas y arrancará este jueves la discusión de los diputados en el primer debate. “El 19 de diciembre nos vamos a poner de acuerdo para discutir los artículos [...] analizar el documento para aprobarlo en primer debate”, dijo.

Sobre cuál será la metodología para dar luz verde al proyecto de ley en el primer debate, Cedeño indicó que aún no está definido si se lo aprobarán por bloques o artículo por artículo.

El Gobierno presentó el proyecto ante la Asamblea Nacional el pasado 6 de noviembre, luego de realizar en los meses de septiembre y octubre una mesa de escucha, en la que estuvieron empresarios y distintos gremios presentando sus planteamientos. De este llegó un documento al Legislativo, que ha sido criticado por las organizaciones sociales de carecer de consenso y excluir la mayoría de los reclamos, el principal de ellos, retornar al esquema de beneficio definido de pensiones o sistema solidario.

El presidente Mulino reiteró en su última conferencia de prensa que “no tiene plan B” en caso de que no se aprueben las reformas.

“Yo le presenté a este país un proyecto coherente y bueno [...] no he observado aún una propuesta ni siquiera cercana a buena. Y he escuchado un carnaval de locuras en esas consultas de la Asamblea que lo que promueven es miedo. La Asamblea tiene una enorme responsabilidad y yo no voy a retirar el proyecto de ley”, respondió el mandatario sobre las críticas al proyecto 163.

A la fecha, la Universidad de Panamá, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, así como el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados y la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, han presentado formalmente propuestas para la CSS.

Este lunes se conoció que la bancada del oficialista Realizando Metas respaldará la iniciativa de ley, luego de pronunciarse en contra de ella hace pocos días.