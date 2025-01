Contralor Flores pide a la Asamblea Nacional información sobre nombramientos y planillas

El contralor general de la República, Anel Flores, declaró la mañana de este miércoles 15 de enero que le solicitó información de las planillas a la Asamblea Nacional.

Flores explicó que ya le pidió a la diputada presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, la información de las planillas.

Agregó que también se solicitó la información de todos los nombramientos que existen en ese órgano del Estado panameño.

“Obviamente ante una posibilidad de que no me dejen entrar [a la Asamblea] me forzarán hacer un allanamiento con el Ministerio Público”, enfatizó el funcionario en Noticias 180 minutos de Radio Red.

Flores dijo que se verificarán esas planillas porque él considera que nadie esta por encima de la ley.

“Yo creo definitivamente que hay que ver las planillas porque el pueblo panameño está cansado de que haya gente que cobre sin trabajar, es un gran problema que hay en el país”, dijo.

La Contraloría General de la República también analizará la planilla de cada uno de los diputados de la Asamblea Nacional.

“En la Contraloría no se renovaron 480 contratos transitorios que había hasta el 31 de diciembre, la idea es de ir reduciendo el tamaño del Estado” sin perjudicar al país, expresó el funcionario.

Flores explicó que nivel de la Contraloría General de la República se efectúa una evaluación del personal para determinar con cuantos se quedarán.

Las declaraciones del funcionario se dan un día después que reveló que efectuaría auditorias a las empresas en las que el Estado panameño es accionista.

Naturgy será la primera en auditarse, además de Panamá Ports, Cable & Wireless, ENEL y AES Panamá.

En cuanto a la compra de laptops Flores indicó que ese tipo de compras y de esa magnitud de tiene “tiene que ir por licitación”, ya sea local o internacional.

Aclaró que no tendrá ningún convenio “con nadie” y reiteró que debe ir a un acto público con la transparencia que requiere el país.

