La compra de ‘laptops’ será mediante licitación, pero el convenio millonario sigue vigente

Las laptops irán a licitación pública. El Ministerio de Educación (Meduca), había firmado un convenio con la organización One Laptop Per Child (OLPC) para la compra de 600.000 computadoras portátiles por un costo aproximado de 239 millones de dólares.

Sin embargo, el contralor Anel Flores declaró este martes 14 de enero que no refrendaría la compra bajo esas condiciones.

“Este contralor no va a firmar ninguna compra de laptops que no pase por licitación pública y que amerite y sea del orden correcto para que lo puedan usar los estudiantes”, recalcó Flores. “Cualquier compra de laptops o de cualquier artículo en esa magnitud de dinero, tiene que ir por licitación pública. Ya sea local, internacional, como mar. Aquí no va a haber ningún convenio con nadie”, añadió. El contralor también cuestionó que era necesario garantizar el soporte técnico al equipo, así como el acceso a la electricidad y conexión a internet en los sitios donde serán repartidos los equipos.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, había defendido a capa y espada el convenio con OLPC y destacado los planos de capacitación que se harían con los maestros durante este verano 2025. Cuando se le cuestionó por qué no llamaba a una licitación pública, había afirmado que estaban atados a los precios del convenio marco. Ahora, afirma que el convenio con OLPC fue parte de una estrategia para conseguir mejores precios.