Demora en ratificación de procuradores designados, bajo la lupa de bancada independiente

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional aún no ha fijado oficialmente la fecha para iniciar el proceso de consideración de la ratificación de los designados procuradores de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy y la procuradora de la Administración, Grettel Villalaz de Allen, demora que ha generado sospechas por parte de diputados de la bancada independiente de Vamos.

Esta comisión había sido convocada para el pasado miércoles 9 de octubre para justamente atender estas ratificaciones; sin embargo, la reunión fue cancelada y hasta el momento oficialmente no se les ha comunicado a los comisionados de esta instancia la nueva fecha de esta convocatoria.

En tal sentido, el diputado de Vamos, Luis Duke, quien forma parte de la Comisión de Credenciales, recordó que el 7 de octubre pasado recibieron una carta en donde les notificaban que la ratificación de los procuradores se iba a dar el 9 de octubre, pero a pesar de que como comisionados investigaron y tenían todo listo para enfrentar este proceso, al llegar la fecha se canceló la reunión.

“Nosotros no tenemos claridad de qué es lo que ha ocurrido, o el porqué se ha dilatado tanto esta convocatoria. A la fecha han transcurrido alrededor de ocho días y no hemos recibido ningún tipo de respuesta de cuándo va a volver a sesionar la Comisión de Credenciales”, sostuvo Duke.

Manifestó que ellos es preocupante porque en los próximos días se van a abordar temas como las reformas a la ley de la Caja de Seguro Social, el tema de Presupuesto General del Estado para el 2025, y en medio de todos estos temas está la ratificación de estos dos cargos tan críticos para el país. “Esto a nosotros no nos parece prudente”, recalcó.

Destacó que hay que entender que estos son cargos críticos en torno a la justicia del país y más para el procurador de la Nación quien es aquel que investiga todos estos casos y delitos que pueden cometer los diferentes funcionarios o el ciudadano común.

“Allí es donde a nosotros nos preocupa el porqué tanta dilatación. Sabemos que hay varios casos en la palestra pública que están sin resolverse. Lo que nosotros menos queremos creer es que están dilatando porque están llegando a algún un tipo de negociación para algo, si ya se tenía todo listo, no entendemos el porqué lo están dilatando. No queremos que este proceso sea opaco y que podamos tener un procurador de la Nación y de la Administración que van a estar diez años allí y que haya opacidad en el proceso para poder ratificarlos porque no entrarían de buena fe”, destacó.

La también diputada de Vamos, Janine Prado, quien también integra la Comisión de Credenciales, ratificó que aún no le han comunicado la fecha para considerar estas designaciones.

Al ser consultados sobre estos cuestionamientos, el diputado y secretario de la Comisión de Credenciales, Nelson Jackson informó que esta instancia sesionará este lunes desde las 12:00 mediodía, para considerar la ratificación del procurador de la Nación y la procuradora de la Administración designados.

Explico que la Comisión de Credenciales se declaró el miércoles pasado en sesión permanente y ya para el día lunes van a retomar la sesión para acoger a los postulados a estos cargos.

“No nos reunimos estos días porque se estaba revisando la documentación de otras ratificaciones que aún están pendientes, hay más de 100, aseguró.

Recalcó además que habían algunos diputados que faltaban, pero que estos ya confirmaron que asistirán a la sesión del lunes. “Dios primero tenemos los votos, no debe haber ningún inconveniente allí”, afirmó Jackson.

Presupuesto del Estado, a debate

Por otro lado, justo en horas de la tarde de ayer se conoció que la Comisión de Presupuesto sesionará hoy para analizar el nuevo proyecto de Presupuesto del Estado para 2025.

En la sesión de hoy se espera que el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sustente este presupuesto que asciende a $26 mil 835.2 millones.