Diputados de Vamos reconocen diferencias internas, ¿qué pasará de ahora en adelante?

A menos de tres semanas de las elecciones de la junta directiva de la Asamblea Nacional, la coalición Vamos busca consolidar su cohesión interna tras la salida de los diputados Betserai Richards y Manuel Cheng del bloque independiente.

Algunos diputados en Vamos han reconocido que, efectivamente, hay diferencias dentro del grupo, pero aseguran que no “romperán” la coalición.

“Es una situación normal, un proceso natural en política (...) yo soy de la idea de seguir construyendo país en equipo”, dijo a este medio Jorge Bloise, diputado y miembro de Vamos, quien confirmó que no renunciará a la coalición.

Vamos es la bancada mayoritaria y tras las elecciones generales alcanzaron 20 curules, ahora quedaron en 18 con las bajas de Richards, que no descarta armar junto a los diputados del Movimiento Otro Camino (MOCA) una nueva bancada; y la de Cheng, que se sumó a la bancada mixta, conformada por los partidos Alianza, Molinera y el Partido Popular.

Tanto Cheng como Richards habrían mantenido tensiones con la cúpula de Vamos, sobre decisiones y manejos en la Asamblea, llegando a chocar públicamente en redes sociales, especialmente con el líder de la coalición, el exdiputado Juan Diego Vázquez.

“Son diputados que eligieron alejarse del proyecto Vamos, no quiero entrar a juzgar a ningún diputado por su actuar. Al final es el pueblo quien nos juzga”, sostuvo Bloise, que se mostró optimista en torno a la “unidad” en la coalición.

Por su parte, Lenín Ulate, diputado de Arraiján e igual parte de Vamos, al igual que Bloise, reconoce que existen posturas distintas, que quedaron manifiestas en debates como la polémica Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social y que ha desatado protestas en todo el país.

“No considero que es una depuración, porque no se ha expulsado a nadie, ellos fueron los que decidieron marcharse y les deseamos el mejor de los éxitos a los colegas en esa decisión política que tomaron”, dijo.

Con la Ley 462, Vamos quedó partido a la mitad, unos a favor y otros votando en contra, lo que desató una agria discusión en el grupo.

“Yo creo que, a pesar de lo difícil que fue la discusión [de la Ley 46] de la Caja de Seguro Social y el voto dividido que trajo consigo algunos debates importantes internos, debemos seguir en equipo”, sostuvo Bloise, que respaldó la normativa.

En tanto, Ulate, que rechazó la Ley 462, considera que las diferencias políticas no deben “transcender a lo personal”. “Siempre el diálogo y conversar va a ser el mejor camino para llegar a acuerdos (...) hay que entender que muchas veces el defender o atacar posturas no es nada personal. No se debe tomar como ataques personales”, subrayó.

Vamos adelantó que avanza conversaciones con diputados de la bancada Panameñista y de Cambio Democrático para conseguir cargos en la junta directiva de la Asamblea, que se elegirá el próximo 1 de julio. Con solo 18 votos tendría que sumar a otros partidos políticos para alcanzar los 36 votos, lo mínimo para aprobar la nueva junta y proyectos de ley en el hemiciclo.