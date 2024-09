Director del Idaan admite distribución de agua en carros cisternas para hacer política

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Juan Antonio Ducruet admitió la distribución de agua potable en carros cisternas para hacer política, durante la campaña electoral pasada.

Ducruet compareció ante el pleno de la Asamblea Nacional este lunes para responder a un cuestionario de 14 preguntas luego de ser citado por el pleno legislativo.

Ante los cuestionamientos del diputado Manuel Samaniego, del circuito 8-6 que comprende los corregimientos 24 de Diciembre, Las Garzas, Mañanitas, Pacora, Pedregal, San Martín y Tocumen en torno a la distribución de agua potable con fines políticos durante la campaña electoral pasada, Ducruet admitió esta práctica.

“En ese circuito lo sabe usted y lo sabe el diputado Richards (Betserai), había no solamente un diputado con cisterna repartiendo agua, había varios candidatos repartiendo agua y haciendo política con el agua; entonces no solamente una persona o un diputado, yo sí le puedo decir de manera personal que muchos diputados utilizaron cisternas para repartir el agua... ombe que esa es una necesidad de las personas, [...] sí había gente haciendo política repartiendo agua”, dijo. En esa misma línea el director del Idaan hizo alusión a los insistentes cuestionamientos públicos tras ser consultado sobre las contrataciones directas o por licitación que tiene la empresa Logística, Distribución y Transporte Zupri, para la distribución de agua potable a través de carros cisternas y que presuntamente está vinculada al ex diputado del 8-6, Edwin Zúñiga.

En este sentido, manifestó que ese ex diputado no aparece como representante ni como beneficiario final de la empresa contratada por el Idaan.

“Nosotros estamos obligados a hacer lo que la ley nos dice y yo no puedo, bajo un juicio de valor, por más que se diga aquí que algo es de alguien, porque eso el día de mañana a usted mismo lo puede perjudicar, simple y llanamente quitarle el contrato a alguien con qué fundamento...ni siquiera se ha presentado ninguna denuncia”, dijo.

Agregó que en todos los contratos con el Estado se firma un contrato de adhesión que tiene que ver con el tema del conflicto de intereses.

Po otro lado, Ducruet se refirió a las inversiones durante el quinquenio de gobierno que acaba de transcurrir, en donde se asignaron presupuestariamente al Idaan casi mil millones de dólares en inversiones y cuestionó la falta de voluntad y de disponibilidad de invertir más para atender la problemática de la falta de agua de algunas comunidades del país.

Explicó que se requieren al menos 3,800 millones de inversión, pero que se debieron haberse asignado al menos 2,200 millones de dólares de inversión al tema del agua, no necesariamente al Idaan.

Sostuvo que la ejecución de la inversión de esos mil millones estuvo por encima de 86%, aunque enfatizó que a veces fue difícil de ejecutar. “Lo importante es cuánto invertimos y cuánto planificamos para invertir y hacerlo con transparencia”, dijo.

Dijo además que el Idaan tiene 700 mil clientes a nivel nacional y maneja más de 3 millones de personas, mientras que en Panamá hay más de 4.5 millones de personas.

En tal sentido, manifestó que las protestas que se han realizado por temas de falta de agua, en una medición que realizaron en los últimos dos años, “de cada diez, ocho lastimosamente no son clientes del Idaan, son crecimiento informal, son acueductos, son muchos dramas por falta de inversión y voluntad para invertir y cerrar esa brecha para el acceso al agua que realmente es una responsabilidad del Estado más allá de la responsabilidad del Idaan”.

Ducruet se refirió también a una serie de proyectos que están por concluir como la potabilizadora de Sabanitas, la potabilizadora de Arraiján; que está a un 70%, la de Gamboa y el sistema de tratamiento y alcantarillados de David.

“Estos últimos proyectos que no se han terminado en su totalidad no se le asignaron los recursos de inversión para terminarlos en tiempo oportuno, pero la buena noticia es que las nuevas autoridades, a través de la Secretaría de Metas, existe la disposición de invertir”, precisó el funcionario.