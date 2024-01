El Canal de Panamá estima una reducción de hasta $700 millones en los ingresos de este año

El Canal de Panamá espera una disminución de entre $500 millones y $700 millones en los ingresos al cierre del año fiscal 2024, como consecuencia de una menor cantidad de recursos en concepto de peajes, por la restricción de los tránsitos de buques que pasan por la vía interoceánica, advirtió el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ricaurte Vásquez.

En declaraciones a la prensa, Vásquez detalló que en un principio se había pronosticado una reducción de $200 millones en los ingresos del Canal, pero ahora se proyecta una disminución mucho mayor, debido al incremento en las restricciones de calado de los buques como consecuencia de la prolongada época de sequía que ha afectado el nivel de los lagos de la cuenca hidrográfica.

Indicó que en lo que va del año fiscal, lo sí ha hecho mucha complicidad son los extremos en las subastas para el tránsito de buques por la vía acuática, de $3 millones o $4 millones, de mercados y buques muy particulares, que generalmente llevan gas natural licuado o que van en búsqueda del combustible, cuyas penalizaciones por no cumplir los contratos son significativamente más altas y por eso tienen la capacidad de pagar estos precios.

El administrador de la ACP explicó que por esa particularidad en ese sector del mercado, el Canal conversó con su clientes y acordó la posibilidad de hacer subastas del segmento para que compitan entre pares (...) lo que automáticamente hace que todos los precios (de las subastas) disminuyan.

Pero, en su opinión, no es razonable en una relación comercial de largo plazo tratar de “sobreaprovecharse” de un problema de este tipo. “No es una buena práctica de negocio tratar de utilizar la falta de capacidad para poder extraer del cliente el mayor nivel de ingresos, porque el Canal no es transaccional, el Canal mantiene relaciones de largo plazo (con sus clientes)”, afirmó el administrador del Canal.

Sobre si existe la posibilidad de que la pérdida de los ingresos por peajes se pueda subsanar por otra vía, Vásquez respondió que: “no estoy seguro de que se pueda subsanar, porque en medida en que las filas de espera disminuyan los precios de las subastas van a caer también”.

“Así que lo que un buque pagó en forma excepcional, $4 millones por un tránsito, no creo que sea un fenómeno que se vaya a repetir a lo largo de todo un año. ¿Porqué?, porque el mercado se ajusta. Entonces, no podemos extrapolar los resultados ocasionales”, apuntó Vásquez.

A pesar de los pronóstico, en términos generales, Vásquez proyectó que el Canal “va a cumplir con el presupuesto, porque evidentemente la mayor preocupación son los excedentes que se pasan a la República”.

Sin embargo, “en el cargo por tonelada ya el gobierno central tiene una reducción con relación a lo que era el derecho por tonelada neta, porque las que transitan en la actualidad están en alrededor del 20%, por debajo del presupuesto que se nos aprobó”, expresó Vásquez, destacando que por eso “es vital que el país envíe una señal de que se va a enfrentar y solucionar el tema del agua”.

En búsqueda del agua para el futuro

Con respecto a la situación hídrica del Canal, Vásquez advirtió de que si no se toma una decisión prontamente, será el sistema el que decida la cantidad de buques que transiten por la vía interoceánica dependiendo del volumen de agua que se tenga.

El mes de octubre del 2023 fue el más seco de la historia en la Cuenca del Canal y, anticipándose a la posibilidad de un empeoramiento de la situación en noviembre y diciembre (2023), de un promedio de entre 36 y 38 barcos que transitaban diariamente por la vía interoceánica, la ACP tomó la decisión de ajustar progresivamente el número de tránsitos diarios a 24 en noviembre, 22 en diciembre, 20 en enero y 18 en febrero.

Sin embargo, debido a que las lluvias de noviembre no resultaron tan deficientes como las de octubre, aunado a los resultados obtenidos mediante las medidas de ahorro de agua y restricciones aplicadas, ahora se ha programado el paso de 24 buques diarios hasta el mes de abril, según se comunicó mediante Aviso a las Navieras A-54-2023. El Canal de Panamá terminó el 2023 con 30% menos de lluvia.

De acuerdo con Vásquez, tomar la decisión para poner en marcha la posible solución al tema del agua “no está en una capacidad operativa del Canal sino que es una decisión del país”.

Vásquez afirmó que “el tema de agua es un tema nacional y no sólo del Canal y no se suscribe sólo a Panamá, sino que hay que enfrentarlo a lo largo de todo el país”, por lo que la decisión “no” está en las manos del Canal sino del Ejecutivo. No obstante, dijo que “ayudaría mucho que se elimine la restricción por ley que tiene el Canal de Panamá de construir un embalse”.

En caso de que le corresponda al Canal construir un proyecto en río Indio, aseguró que hay los recursos para hacerlo, el asunto es cuándo se toma la decisión. Indicó que si la responsabilidad fuese del Canal “tomaremos una decisión para desarrollar una colaboración con la comunidad. El Canal de Panamá habla con las comunidades de puerta a puerta”, aseveró.

Vásquez reiteró que la propuesta presentada por la Junta Directiva al Órgano Ejecutivo incluye dos puntos específicos: que se elimine la restricción para la construcción de nuevos embalses y que se definan los límites de la cuenca. “Una vez esto ocurra, nosotros estaremos listos para arrancar”, enfatizó.



Vásquez explicó que esta definición de los límites contempla la inclusión de la cuenca contigua de río Indio, que se ha identificado como “la alternativa más rentable”, y aunque hay otras alternativas, “no son tan eficientes”; sin embargo, la decisión debe pasar primero por el Consejo de Gabinete y por la Asamblea.

Río Indio, además, cuenta con la mayor cantidad de estudios para la construcción de un nuevo reservorio que sirva principalmente para el abastecimiento a la población.

Aseguró que, de lograr lo planteado en la propuesta, el proyecto se llevaría cabo en estricto cumplimiento de las leyes que protegen los derechos humanos y de las familias, de las personas vulnerables y de quienes poseen propiedades en estas áreas. Además, se respetarían las normas de desempeño de referencia internacional para la aplicación de las mejores prácticas durante todo el proceso.

Sobre Bayano, dijo que “el Canal no tiene potestad”, porque “básicamente el propietario es el Estado y esa discusión la tiene que hacer el Estado”. Por otro lado, explicó que sacar agua de Bayano resultaría más caro que cualquier otra alternativa, y costaría aproximadamente tres veces más que traer agua de río Indio. Construir “una tubería (para pasar agua) de Bayano hasta el lago Alajuela, pasa por comunidades, y es una ruta más cara, que pasar de río Indio al lago Gatún”, puntualizó Vásquez en un conversatorio este miércoles, 17 de enero.

Desde inicios del año 2020, el Canal de Panamá ha venido implementando una estrategia para maximizar sus ingresos en beneficio del país. Esta estrategia, denominada “Un Canal para el Futuro”, tiene como ejes fundamentales: valorar el agua y encontrar soluciones para su disponibilidad; establecer un sistema de peajes que refleje el verdadero valor de la ruta por Panamá; y desarrollar actividades conexas que complementen el funcionamiento de Canal.

En ese sentido, cuidar, administrar y ahorrar agua se convirtió en una prioridad, pero paralelo a ello se gestó un plan para que también desde el punto de vista económico, el Canal mitigara los impactos que tiene una situación como la que vive la región debido a la influencia del fenómeno de El Niño. Sobre este tema, el administrador recordó que las modificaciones al sistema de peajes fueron planificadas para que reflejaran el verdadero valor de la ruta, generando con ello mayores ingresos para la operación existente y al mismo tiempo, manteniendo la competitividad.

Este proceso ha facilitado que, sin aumentar significativamente el número de tránsitos o toneladas que transitan el Canal, ni los gastos, se haya duplicado la utilidad del 2019 al 2023. Y como resultado, los excedentes entregados al Tesoro Nacional pasaron de $1,786 millones entregados en el 2019 a $2,544 millones en el 2023, es decir, un aumento del 42%, puntualizó el administrador de la ACP.