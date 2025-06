El violento asalto a funcionarios del BDA en Colón, ¿Qué dicen las autoridades?

Tres funcionarios del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) resultaron heridos tras ser víctimas de un violento asalto ocurrido en la provincia de Colón, mientras se dirigían al Banco Nacional de Panamá a realizar el depósito del dinero recaudado por concepto de pagos de clientes, correspondiente a unos $29 mil.

Según informó el BDA mediante un comunicado oficial, los colaboradores fueron interceptados por sujetos desconocidos que utilizaron la fuerza para despojarlos del dinero en efectivo.

Producto de esa agresión, los tres empleados resultaron con lesiones y fueron trasladados en ambulancia a un centro médico, donde actualmente se encuentran estables y fuera de peligro.

El incidente ha generado consternación dentro de la institución y ha encendido las alarmas sobre la seguridad del personal encargado de manejar fondos en efectivo.

Sin embargo, otros han comentado lo inusual del caso, ya que no solo los funcionarios transportaban esta cantidad de dinero en un auto particular de la entidad no custodiadio, sino que en el vídeo del incidente se ve como el vehículo hace una parada en el camino y luego es interceptado por el grupo de ladrones.

“El BDA está colaborando activamente con las autoridades para esclarecer este lamentable suceso y ha procedido a presentar las denuncias penales correspondientes”, detalló el comunicado.

Las autoridades han iniciado las investigaciones para dar con los responsables del hecho, mientras se evalúan medidas para reforzar los protocolos de seguridad en el traslado de valores por parte del personal del BDA.