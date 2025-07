Eurodiputada advierte posible suspensión de acuerdo entre la Unión Europea y Panamá por caso Suntracs

“Es un proceso largo y con muchas exigencias administrativas y financieras. Salir de la lista no significa que no puedas volver a entrar”, advirtió.

La diputada aclaró que la propuesta fue impulsada por la Comisión Europea, no por el Parlamento . Además, destacó que se tomó en cuenta el cumplimiento de ciertas condiciones técnicas exigidas por organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y ONG de transparencia.

“No votamos por países. Fue un voto por paquete. Nosotros apoyamos que Panamá saliera de la lista, pero no estábamos de acuerdo con todos los países incluidos”, afirmó la eurodiputada en entrevista con Radio Panamá .

Mesure explicó que la salida de Panamá de las listas de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal y de lavado de dinero no fue una votación individual, sino parte de una decisión colectiva que incluyó a varios países.

Preocupación por la libertad sindical en Panamá

En relación con el Suntracs, Marina Mesure expresó su preocupación por lo que consideró posibles violaciones a la libertad sindical, a raíz de las acciones del Gobierno panameño en contra del sindicato, incluyendo el anuncio del proceso de disolución por parte del Ministerio de Trabajo.

“Nunca en mi vida he visto que se ordene la disolución de un sindicato sin sentencia firme. Tampoco había visto el cierre de cuentas bancarias sindicales”, señaló.

Mesure, quien antes de ser eurodiputada fue parte del sindicato de la construcción en Francia, explicó que la movilización internacional en apoyo a Suntracs es inédita, con protestas frente a embajadas panameñas en Bruselas y otras capitales.

“Suntracs es un referente internacional. Ha sido históricamente reconocido por su liderazgo en el movimiento sindical global”, dijo.

La eurodiputada sostuvo reuniones con diversas autoridades panameñas, incluyendo la ministra de Trabajo, Jaqueline Muñoz, y el defensor del pueblo. A pesar de destacar una apertura al diálogo, indicó que aún no se le ha presentado una justificación legal concluyente para la disolución del sindicato.

“El punto esencial es si hay una sentencia o no. Hasta ahora no la he visto. Y tomar una decisión así, sin base legal firme, es grave”, recalcó.

Además, Mesure advirtió que la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, emitió el pasado 22 de julio una declaración oficial en la que dejó abierta la posibilidad de suspender parcialmente el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Panamá si persisten las afectaciones a los derechos sindicales.

“Es una señal seria. La Unión Europea normalmente no se pronuncia con esa contundencia, pero este caso ha generado mucha inquietud”, aseguró.