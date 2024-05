Gloria Young afirma que convencionales recogen firmas para convocar Convención Extraordinaria en el Partido Panameñista

La ex legisladora y dirigente del Partido Panameñista, Gloria Young afirmó que cientos de convencionales de esta agrupación política están firmando una petición formal para la realización de una Convención Nacional Extraordinaria, antes de que finalice este año 2024, ante la aparente negativa de José Isabel Blandón de renunciar a la presidencia del panameñismo.

“Lo que se está pidiendo entre los convencionales no es nada diferente a lo que se pidió cuando el partido obtuvo terribles derrotas electorales en el año 2004, en el 2019 y ahora en el 2024”, manifestó Young.

El objetivo de este proceso de recolección de firmas es reunir al máximo organismo político del partido para cambiar a la actual dirigencia del colectivo, luego de las dos derrotas electorales que ha sufrido a nivel presidencial.

La dirigente política argumentó incluso que las bases del partido apoyaron a la oferta electoral de diputados, alcaldes y representantes; pero rechazó la alianza presidencial en la que José Isabel Blandón fue el candidato a la vicepresidencia de la República.

Según Young, después de las elecciones se ha hecho un rápido balance de lo que ha acontecido y se han dado cuenta que es necesario un cambio en el timón de este barco, algo que asegura, no es algo diferente ni distinto a lo que anteriormente ha vivido el panameñismo cuando ha tenido fracasos electorales.

”Tras esos fracasos hicimos los cambios, hicimos una directiva transitoria hasta lograr la convención que eligiera en el tiempo puntual a la nueva directiva”, recordó Young.

En tal sentido, manifestó que “ahora le toca a él (a Blandón) hacerse a un lado sin escándalos ni desangramientos, sin nada; pero siempre hay copartidarios que están molestos porque hay demora frente a la decisión de hacerse a un lado”, agregó.

Young manifestó que cree que esto se va a resolver dentro de muy poco “porque la presión de las bases es muy grande; la presión de los convencionales que están firmando sin que ni siquiera se les solicite la firma, sino que dicen dónde hay que firmar, para hacer una convención extraordinaria y sacar a esta junta directiva”, destacó.

Sostuvo que eso es lo que está aconteciendo a lo interno del partido en estos momentos, y considera que si se tiene una directiva que no logró los resultados que se esperaban, “es una directiva que no ha funcionado y tiene que ser renovada”.

Señaló que aunque los cambios formales deberían darse en el 2027, cree que los directivos no tienen que esperar hasta ese momento, “sino que ellos pueden renunciar tranquilamente porque cuando tú tienes a tu familia que te está diciendo que ya no puedes estar liderando a la familia, tú tienes que salir, tú no puedes estarte enquistando en el poder”.

“Él (Blandón) está actuando contrario a lo que quieren las bases del partido, están más preocupados por mantener sus intereses personales”, enfatizó Young.