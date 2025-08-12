Agroferias del IMA | Conoce los lugares donde se realizarán este miércoles 13 de agosto

El <a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) </a>a través de sus redes sociales anunció la programación de las <a href="/tag/-/meta/agroferias-del-ima">agroferias</a> que se realizarán este <b>miércoles 13 de agosto</b> y donde se ofrecerán productos de la canasta básica a precios accesibles.<b>Lugares donde se realizarán las agroferias:</b><b>Panamá Oeste:</b> Centro cultural de Santa Clara, distrito de Arraiján <b>Chiriquí:</b> Cancha comunal de La Pita, distrito de Alanje, Cancha comunal de Santa Cruz, distrito de Renacimiento<b>Veraguas: </b>Cancha principal de San Francisco, corregimiento de San Francisco cabecera, Casa comunal de Corozal de Las Palmas, distrito de Las Palmas<b>Herrera:</b> Junta comunal del corregimiento de Chepo de Las Minas<b>Darién: </b>Junta comunal de Agua Fría, distrito de Santa Fe<b>Panamá:</b> Predios de la gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá<b>Los Santos:</b> Parque de Llano Largo, distrito de Los Santos. El IMA le recuerda a los compradores <b>llevar su cédula</b> y una <b>bolsa reutilizable</b> para llevar sus productos a casa.