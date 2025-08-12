  1. Inicio
Agroferias del IMA | Conoce los lugares donde se realizarán este miércoles 13 de agosto

Agroferia del IMA en el sector de Barú en la provincia de Chiriquí. Redes sociales del IMA.
Carlos H. González
  • 12/08/2025 19:54
Conoce las sedes y horarios de las agroferias programadas para este miércoles 13 de agosto.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) a través de sus redes sociales anunció la programación de las agroferias que se realizarán este miércoles 13 de agosto y donde se ofrecerán productos de la canasta básica a precios accesibles.

Lugares donde se realizarán las agroferias:

Panamá Oeste: Centro cultural de Santa Clara, distrito de Arraiján

Chiriquí: Cancha comunal de La Pita, distrito de Alanje, Cancha comunal de Santa Cruz, distrito de Renacimiento

Veraguas: Cancha principal de San Francisco, corregimiento de San Francisco cabecera, Casa comunal de Corozal de Las Palmas, distrito de Las Palmas

Herrera: Junta comunal del corregimiento de Chepo de Las Minas

Darién: Junta comunal de Agua Fría, distrito de Santa Fe

Panamá: Predios de la gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá

Los Santos: Parque de Llano Largo, distrito de Los Santos.

El IMA le recuerda a los compradores llevar su cédula y una bolsa reutilizable para llevar sus productos a casa.

