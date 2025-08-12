Agroferias del IMA | Conoce los lugares donde se realizarán este miércoles 13 de agosto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) a través de sus redes sociales anunció la programación de las agroferias que se realizarán este miércoles 13 de agosto y donde se ofrecerán productos de la canasta básica a precios accesibles.

Lugares donde se realizarán las agroferias:

Panamá Oeste: Centro cultural de Santa Clara, distrito de Arraiján

Chiriquí: Cancha comunal de La Pita, distrito de Alanje, Cancha comunal de Santa Cruz, distrito de Renacimiento

Veraguas: Cancha principal de San Francisco, corregimiento de San Francisco cabecera, Casa comunal de Corozal de Las Palmas, distrito de Las Palmas

Herrera: Junta comunal del corregimiento de Chepo de Las Minas

Darién: Junta comunal de Agua Fría, distrito de Santa Fe

Panamá: Predios de la gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá

Los Santos: Parque de Llano Largo, distrito de Los Santos.

El IMA le recuerda a los compradores llevar su cédula y una bolsa reutilizable para llevar sus productos a casa.