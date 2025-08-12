Veraguas | Niña muere tras negativa de su padre a tratamiento médico por creer que estaba ‘ojeada’

El <a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa) </a>informó sobre el fallecimiento de una niña procedente de la <b>comunidad de Pandura</b>, corregimiento de Chitra, <b>distrito de Calobre</b>, provincia de <a href="/tag/-/meta/provincia-de-veraguas">Veraguas</a>.De acuerdo con el reporte oficial, la menor fue atendida el viernes 8 de agosto en el<b> Centro de Salud Aristides Vallester con síntomas de vómito y diarrea</b>, además de signos de deshidratación. La<b> directora médica, Esthepany de La Rosa</b>, señaló que se recomendó canalizarla y mantenerla bajo observación médica; sin embargo, <b>el padre rechazó el procedimiento, argumentando que la niña había sido tratada previamente por un curandero y que no podía ser 'pullada' por estar 'ojeada'.</b>El personal sanitario recetó medicamentos orales y advirtió a los padres que debían regresar si los síntomas persistían, además de ofrecerles firmar un relevo de responsabilidad, lo que fue rechazado. <b>Los padres abandonaron el centro con los medicamentos, pero sin seguir las indicaciones médicas.</b>El<b> jefe regional de Epidemiología, Ricardo Chong</b>, reiteró la importancia de acatar las recomendaciones del personal de salud y advirtió que <b>los curanderos o la medicina tradicional no cuentan con la preparación necesaria para atender o tratar a pacientes</b>, especialmente menores de edad.