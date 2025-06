Calendario de pago Pase-U: Todo lo que debes saber para recibir el beneficio

Este lunes 16 de junio inicia la segunda fase del pago de becas, asistencias económicas y Pase-U del Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano (Ifarhu).

Cuales son las causas para no cobrar el Pase-U

En el caso del Pase-U, la institución detalló cuáles son los causales para la suspensión del pago. La primera es el incumplimiento de la asistencia, le sigue expulsión del estudiante, usa inadecuado de los fondos, falsificación de documentos, no asistencia del acudiente a las reuniones de seguimiento académico y conducto, infracciones a la ley penal, trasladarse a un centro educativo particular que no cumpla con los requerimientos establecidos en la ley, o renuncia del acudiente o tutor legal de manera expresa.

¿Dónde se entregarán los cheques?

Los cheques serán entregados en las sedes regionales de Almirante, Changuinola y Chiriquí grande en la provincia de Bocas del Toro; Barú y Bugaba en la provincia de Chiriquí; Soná y Santiago en la provincia de Veraguas; Arraiján y Coronado en Panamá Oeste; Metetí en Darién; Penonomé en Coclé; y las comarcas Emberá-Wounaan y Ngäbe-Buglé.

Se desembolsará el primer pago del Pase-U 2025, así como el segundo y tercer pago de 2024 que no haya sido retirado. También se pagarán las becas y asistencias nuevas vigente correspondientes al tercer pago de 2024 y el primer y segundo pago no retirados.