Clima en Panamá: Pronóstico de este lunes 20 de abril

<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e hidrología de Panamá (IHMPA) </a> informó que para el resto de este lunes 20 de abril se mantendrán <b>condiciones estables durante la mañana en gran parte del país</b>, mientras que en horas de la tarde se esperan algunos nublados y lluvias aisladas en varias regiones.De acuerdo con el reporte oficial, podrían registrarse precipitaciones ligeras en <b>Colón y sectores del norte de Coclé, Panamá Oeste y Panamá.</b> Además, se prevén chubascos aislados con posibilidad de actividad eléctrica ocasional en áreas del <b>oeste de Chiriquí y al sur de Veraguas.</b>Para la noche, las autoridades meteorológicas no descartan lluvias ligeras en tierras altas de<b> Bocas del Toro, así como en zonas marino-costeras de Chiriquí, Colón y Guna Yala</b>.En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas entre <b>31.5°C y 36.5°C </b>en gran parte del país, mientras que en sectores de la Cordillera Central podrían alcanzar hasta los <b>25°C.</b>Asimismo, el informe advierte índices de radiación ultravioleta entre muy altos y extremos (+11), por lo que se aconseja evitar exposición prolongada al sol, hidratarse y utilizar protección solar.Las autoridades reiteraron a la población seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil ante cualquier cambio en las condiciones del tiempo.