Clima en Panamá: Pronóstico de este lunes 20 de abril

Instituto de Meteorología e hidrología de Panamá (IHMPA) informó que para el resto de este lunes 20 de abril se mantendrán condiciones estables durante la mañana en gran parte del país, mientras que en horas de la tarde se esperan algunos nublados y lluvias aisladas en varias regiones.

De acuerdo con el reporte oficial, podrían registrarse precipitaciones ligeras en Colón y sectores del norte de Coclé, Panamá Oeste y Panamá. Además, se prevén chubascos aislados con posibilidad de actividad eléctrica ocasional en áreas del oeste de Chiriquí y al sur de Veraguas.

Para la noche, las autoridades meteorológicas no descartan lluvias ligeras en tierras altas de Bocas del Toro, así como en zonas marino-costeras de Chiriquí, Colón y Guna Yala.

En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas entre 31.5°C y 36.5°C en gran parte del país, mientras que en sectores de la Cordillera Central podrían alcanzar hasta los 25°C.

Asimismo, el informe advierte índices de radiación ultravioleta entre muy altos y extremos (+11), por lo que se aconseja evitar exposición prolongada al sol, hidratarse y utilizar protección solar.

Las autoridades reiteraron a la población seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil ante cualquier cambio en las condiciones del tiempo.