Terremoto de magnitud 7,5 en Japón activa alerta de tsunami en el norte del país

Un fuerte terremoto de magnitud 7,5 sacudió este lunes el norte de Japón, informó la Agencia Meteorológica de Japón, que activó una alerta de tsunami ante la posibilidad de olas de hasta tres metros en varias zonas costeras del noreste del país.

El movimiento telúrico se sintió con fuerza en distintas prefecturas del norte japonés, obligando a las autoridades a poner en marcha los protocolos de emergencia. El sismo ocurrió a las 4:53 de la tarde, hora local, y tuvo una profundidad aproximada de 10 kilómetros, lo que incrementó la preocupación por sus posibles efectos en las regiones cercanas al epicentro.

La primera ministra japonesa Sanae Takaichi dirigió un mensaje urgente a los residentes de las zonas bajo alerta, pidiéndoles evacuar hacia lugares altos y seguros.

“A todos los que están en las zonas en las que se anuncia la noticia del confinamiento, por favor, inmediatamente evacúense a lugares más altos y seguros, como los edificios de evacuación”, expresó la mandataria en una declaración oficial tras el terremoto.

Hasta el momento no se han reportado víctimas fatales; no obstante, las autoridades alertaron que podrían producirse réplicas de considerable intensidad en los próximos días, por lo que pidieron a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales.