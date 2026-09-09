Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 9 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica para este miércoles 9 de septiembre condiciones de parcialmente nublado a nublado, con lluvias aisladas en sectores de las regiones central y oriental del país.

Durante la madrugada se prevén lluvias acompañadas de actividad eléctrica sobre el Golfo de Panamá y sectores marítimos del Pacífico, con posibilidad de desplazamiento hacia zonas costeras de la comarca Emberá-Wounaan, Sambú y el sur de Los Santos.

En horas de la mañana, la cobertura nubosa disminuirá gradualmente, aunque el ingreso de nubosidad desde el Golfo de Panamá podría generar lluvias en Los Santos, Panamá Oeste, Panamá Metro-Norte, Panamá Este y Darién.

Para la tarde se espera un aumento de la inestabilidad atmosférica debido al calentamiento diurno, lo que favorecerá aguaceros aislados y tormentas eléctricas desde Chiriquí hasta la Cordillera de Coclé. También podrían desarrollarse núcleos convectivos en Darién y las comarcas Emberá-Wounaan.

En la vertiente del Caribe, se esperan lluvias aisladas durante la madrugada, principalmente sobre el sector marítimo, con posibles aproximaciones hacia Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y Colón. Durante la tarde podrían registrarse aguaceros aislados en Colón, Guna Yala y Bocas del Toro.

Las temperaturas mínimas estarán entre 14 °C y 20 °C en las zonas montañosas y entre 21 °C y 25 °C en las áreas bajas. Durante el día, las máximas oscilarán entre 26 °C y 34 °C, con los valores más elevados en zonas bajas, llanuras y áreas urbanas.

El índice de radiación UV-B se mantendrá entre 6 y 11, en categorías de moderado a extremo, con los niveles más altos durante las horas centrales del día.

El IMHPA también mantiene una nota por altas temperaturas y sensación térmica elevada, por lo que recomienda a la población seguir las medidas de prevención y las normas establecidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).