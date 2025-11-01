Jubilados y pensionados: Calendario de pagos de la segunda quincena de noviembre

La Caja de Seguro Social (CSS) informó, a través de su calendario oficial de pagos, las fechas correspondientes a la próxima entrega de fondos para jubilados y pensionados.

Según el comunicado, quienes reciben su pago mediante acreditación bancaria (ACH) podrán disponer de sus fondos el jueves 20 de noviembre. Por su parte, los beneficiarios que cobran a través de cheques físicos podrán retirarlos en los centros de pago habilitados a partir del viernes 21 de noviembre.

La institución recomendó a los beneficiarios verificar previamente los centros de pago disponibles y tomar las precauciones necesarias al momento de acudir a retirar sus fondos, con el fin de garantizar un proceso seguro, ágil y ordenado.