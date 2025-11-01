  1. Inicio
Jubilados y pensionados: Calendario de pagos de la segunda quincena de noviembre

La CSS anuncia fechas de la segunda quincena a jubilados y pensionados
Emiliana Tuñón
  • 01/11/2025 10:09
La CSS dio a conocer los detalles del próximo pago de noviembre a jubilados y pensionados.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó, a través de su calendario oficial de pagos, las fechas correspondientes a la próxima entrega de fondos para jubilados y pensionados.

Según el comunicado, quienes reciben su pago mediante acreditación bancaria (ACH) podrán disponer de sus fondos el jueves 20 de noviembre. Por su parte, los beneficiarios que cobran a través de cheques físicos podrán retirarlos en los centros de pago habilitados a partir del viernes 21 de noviembre.

La institución recomendó a los beneficiarios verificar previamente los centros de pago disponibles y tomar las precauciones necesarias al momento de acudir a retirar sus fondos, con el fin de garantizar un proceso seguro, ágil y ordenado.

Fechas de pagos de diciembre a jubilados y pensionados

Según establece el calendario de pagos de jubilados y pensionados, para el mes de noviembre los pagos serán de la siguiente manera:

Primera quincena: los beneficiarios que reciben sus fondos mediante acreditación bancaria (ACH) y cheques físicos podrán disponer de su pago el viernes 5 de diciembre.

Segunda quincena: los pagos por ACH se efectuarán el viernes 19 de diciembre, mientras que quienes cobran por cheque físico podrán hacerlo a partir del lunes 22 de diciembre.

